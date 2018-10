Telemadrid emetrà dimarts que ve, dia 30, el documental 'La nit del Rei', en què els tres últims presidents del Govern a Espanya, així com destacats líders polítics i coneixedors de la Família Reial, valoren el paper del Monarca amb motiu del seu 50 aniversari, que se celebrarà el 30 de gener.

el documental recrea les cinc dècades del Monarca de la mà dels principals protagonistes de la vida espanyola. El president del Govern, Mariano Rajoy, els seus predecessors José Luis Rodríguez Zapatero i José María Aznar, i els principals líders polítics, com Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera o Alfredo Pérez Rubalcaba, analitzen el relleu al capdavant de la Prefectura de l'Estat entre el rei Joan Carles i el seu fill.

a més, familiars de Felip VI com la infanta Pilar de Borbó, companys de col·legi, amics del Monarca com el compositor Jaume Anglada o esportistes que van participar amb ell a Barcelona 92 ??reconstrueixen una de les semblances més completes realitzades fins a la data de l'actual rei d'Espanya.

A 'la nit del rei' han pres la paraula gairebé 40 persones, entrevistades per la periodista Nieves Herrero, que descobreixen els aspectes més desconeguts i sorprenents de la feina del Monarca, la seva formació o la seva personalitat. L'obra no defuig alguns dels episodis més complexos de don Felip com la relació amb la seva germana la infanta Cristina, amb el testimoni directe, entre d'altres, de l'advocat Miquel Roca.

L'actual president del Govern explica com són els seus despatxos ordinaris amb Felipe VI i detalla com es va gestionar l'abdicació del rei Joan Carles. També valora el paper del Rei durant la crisi per formar govern al llarg de l'any 2016. "Per al Rei era, lògicament, una situació molt difícil, perquè el Rei és el que ha de proposar un candidat", explica Rajoy. "Ell em va proposar a mi, era el més lògic perquè jo era el candidat del partit que havia tingut més suports, però jo li vaig dir al Rei que veia sincerament impossible que aconseguís els vots suficients. Per tant, declinava aquesta responsabilitat tot i agraint molt la proposta ".

José María Aznar explica com, durant la seva presidència, va establir un mecanisme pel qual s'establien a Moncloa uns sopars periòdiques i confidencials amb el llavors Príncep d'Astúries. "Era una ocasió perquè jo li expliqués coses i ell preguntés. Té molta curiositat intel·lectual, vol saber, comprendre … Després hi d'acord o no", indica.

José Luis Rodríguez Zapatero explica com els expresidents van ser sondejats pel rei Joan Carles abans d'abandonar el Tron. "Ell va explicar que havia avançat en aquesta decisió, que era el moment més adequat, que per descomptat el Príncep estava perfectament preparat i que creia que la millor manera de fer-ho era així, d'un dia per l'altre", narra. El llavors líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que va parlar molt amb el rei Joan Carles sobre les dates i els calendaris més adequats per al traspàs de la Corona, fa un balanç positiu. "He de pensar que em va escoltar", assegura.

Pedro Sánchez, per la seva banda, narra per primera vegada a la televisió com va ser el seu primer contacte amb la Casa Reial, tot just ser elegit diputat al any 2010. "Els vaig dir: deme el telèfon i li tornem a trucar perquè no em creia que cridessin de Casa Reial", assegura. També revela la contestació que li va donar a Felip VI quan aquest li va comunicar, per sorpresa, que Pau Iglesias estava disposat a donar-li suport per a una hipotètica investidura. "Era la primera vegada en la història del país que es produïa una crisi així i jo li vaig dir al cap de l'Estat que no li anava a fallar", afirma.

"La informació que tenia sobre nosaltres", confessa, per la seva banda, Pablo Iglesias, "era d'algú que llegeix molt i vam poder parlar d'una gran varietat de temes". Així rememora el líder d'Podem seva primera trobada amb Felipe VI a Brussel·les, quan li va regalar la sèrie 'Juego de tronos' en DVD.

Per a Albert Rivera, el Rei "té la humilitat d'escoltar i demanar perdó ". "El Rei és conscient que ha d'estar cada dia més a prop del poble espanyol", afegeix.