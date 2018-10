Avui comença la 67a edició de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid), la gran cita de la moda espanyola , que en aquesta ocasió avança les seves desfilades unes setmanes respecte a les dates habituals dels últims anys per tal de no coincidir amb altres pasareles internacionals i captar un major nombre de compradors i de premsa estrangera, segons han informat els seus organitzadors.

Aquesta gran plataforma de la moda espanyola se celebrarà del 24 al 29 de gener i, com al setembre passat, en la jornada d'avui les desfilades i presentacions tindran c om escenari diferents punts de la ciutat , mentre que a partir de demà i fins al dilluns 29 les desfilades transcorreran al pavelló 14.1 d'Ifema-Fira de Madrid , completant algunes jornades amb desfilades en altres localitzacions.

Aquesta nova convocatòria del major referent del disseny espanyol al món acollirà durant sis jornades la presentació de p ropostes dels grans noms de la creació a Espanya , tant creadors consagrats com nous valors. Des del seu inici al febrer de 1985, la passarel·la MBFWMadrid ha acollit les desfilades de més de 300 creadors espanyols .

Com és habitual, l'últim dia del programa de desfilades de MBFWMadrid es dedicarà al disseny emergent de Samsung Ego , que en els seus 12 anys de trajectòria s'ha consolidat com intermediari entre els joves talents , la indústria de la moda, els mitjans i les empreses tèxtils. A més, durant la celebració de MBFWMadrid 15 joves dissenyadors exhibiran les seves creacions en el Showroom de Samsung Ego .

Aquesta 67 edició de la Mercedes-Benz Fashion Week recupera a Pedro del Hierro , després de 15 anys d'absència. Durant els sis dies de desfilades, al costat de Del Hierro estaran noms tan destacats de la moda espanyola com Maria Escoté , Colom Spain , devota & Lomba , Olivia , Andres Sandra , Roberto Verino o Leandro Cano .

< p> A més del pavelló 14.1 de Fira de Madrid, altres localitzacions triades per a les desfilades seran la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando , lloc triat per Pilar Dalbat per presentar el seu col·lecció, o Escorxador Madrid , on Oteyza oferirà una ' performance '.

La creadora Maria Escoté < / b> obrirà el calendari de desfilades a Ifema amb la seva col·lecció ' See now. Buy now '(veure ara, comprar ara) i el tancament del calendari de dissenyadors consagrats anirà a càrrec de Colom Spain . La seva presentació serà a l'escenari del Teatro Real de Madrid .

L'aposta per la sostenibilitat és un nou objectiu de la passarel·la espanyola, ja que la Mercedes-Benz Fashion Week ha signat un conveni amb Ecoembes , organització de reciclatge d'envasos. Hi haurà un ' showroom ' en què es mostraran les col·leccions dels dissenyadors Moisès Nieto , Maria Clé Leal i la signatura de calçat Etxaburu que han realitzat amb teixits elaborats a partir de materials reciclats, principalment ampolles de plàstic.