El director de Recerca de l’hospital Clínic de Barcelona, Elías Campo, ha posat en relleu en la xerrada ‘El genoma del càncer. Un camí cap a la medicina personalitzada’, que “una de les claus per lluitar contra el càncer és conèixer les causes” que el provoquen, ja que d’aquesta manera es pot incidir en la prevenció i la curació. Així, ha posat en relleu que “el manual d’instruccions per al funcionament del nostre organisme està al genoma”, per la qual cosa el coneixement suposa un canvi radical i marcarà la medicina dels propers anys.

Campo ha recordat que el genoma és l’ADN i el càncer és una malaltia que es produeix perquè hi ha una alteració, per tant, l’estudi d’aquest genoma de manera global obre les portes per combatre el càncer. Els avenços en aquesta matèria, per tant, han de facilitar, entre d’altres, que es pugui fer una medicina més personalitzada, amb tractaments més específics per a cadascun dels càncers. Campo ha reivindicat un millor coneixement de la malaltia i en aquest cas ha remarcat que “un millor tractament requereix un bon coneixement” i la manera d’accedir-hi, ha conclòs, és a través de la recerca. “Assistència i coneixement han d’anar de la mà”, ha explicat.

El director de Recerca de l’hospital Clínic i catedràtic d’anatomia patològica de la Universitat de Barcelona ha destacat el fet que en els darrers anys les estadístiques dels països desenvolupats mostren que una mica més del 50% dels càncers es poden curar, si bé aquesta curació varia en funció del tipus de tumor i dels òrgans afectats. En aquest sentit, ha concretat que es considera que una persona està curada quan fa uns cinc anys o més sense que es torni a evidenciar la malaltia.

Campo ha fet aquesta conferència en el marc del conveni al qual han arribat el SAAS, la Fundació Crèdit Andorrà i la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica per potenciar la investigació i ha format part del programa 'La salut al dia'.