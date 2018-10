Just després de Nadal es va estrenar la que es pot considerar una de les pel·lícules més pol·lèmiques dels darrers anys. ‘Todo el dinero del mundo’, la darrera pel·lícula del director Ridley Scott, estava en la seva fase de postproducció quan de sobte va explotar la bomba Weinstein, i diverses persones van acusar Kevin Spacey d’agressions i abús sexual, Scott va reaccionar ràpidament substituint Kevin Spacey per l’actor Christopher Plummer. La pel·lícula va ser regravada en un temps rècord. La setmana passada, el film va generar una altra vegada l’atenció dels mitjans de comunicació, en saber-se que l’actor Mark Wahlberg va guanyar 1,5 milions de dòlars per regravar escenes del film mentre que la seva companya en va rebre 800 per la mateixa feina.

El cas de ‘Todo el dinero del mundo' és només un dels molts exemples que demostren que encara hi ha una enorme bretxa salarial entre homes i dones, i no només als Estats Units. S'estima que a Espanya la diferència de sou entre homes i dones per una mateixa feina és del 23%, i en alguns països europeus fins i tot augmenta any rere any. Per combatre aquest problema, diverses nacions estan posant en marxa iniciatives per eradicar completament aquesta diferència salarial, sent Islàndia una de les primeres amb l'entrada en vigor l'1 de gener 2018 d'una llei que declara il·legal la diferència de salari entre home i dona. Alemanya va seguir uns dies després, amb una nova legislació que estableix el dret dels empleats (tant homes com dones) a demanar informació sobre el sou que perceben els seus companys del sexe oposat que realitzen la mateixa feina. La veritat és que facilitar la transparència salarial no només ofereix avantatges per als empleats, sinó també per a les pròpies empreses. Un estudi de la Universitat de Cornell i la Universitat de Tel Aviv va demostrar que aquells estudiants als quals es va ocultar el que cobraven els seus companys per la seva participació en l'estudi, van obtenir pitjors resultats que aquells als quals no se'ls va ocultar aquesta informació. En la mateixa línia, el 1986 la cadena Whole Foods va fer públic per a tots els seus treballadors els sous i guanys dels seus empleats, com a estratègia per incrementar la competitivitat i el rendiment entre ells.

Augmentar la transparència salarial també és beneficiós com a estratègia de Employer Branding i ajuda a atreure el talent, sobretot en el cas dels empleats de la Generació Y que demanen una comunicació oberta amb el seu ocupador en cada moment de la seva carrera professional. D'altra banda, també ajuda a motivar els treballadors en saber que es valora el talent i les habilitats per sobre de qualsevol altre factor.

Tot i que encara hi ha molt camí per recórrer, a poc a poc es van donant els primers passos en la direcció correcta. Mark Wahlberg ja ho va entendre. Després de l'escàndol per la disparitat salarial, va decidir donar els diners guanyat al moviment Time's Up, que busca ajudar a dones amb salaris baixos a protegir-se de les conseqüències que pot tenir denunciar els abusos sexuals.