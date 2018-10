El comú d'Andorra la Vella inicia les obres de renovació integral del paviment de l'aparcament comunal de Prat de la Creu-Centre Ciutat, que es trobava malmès per a l'ús. Els treballs de la primera fase començaran a partir d'aquest dimecres i afectaran les plantes -1, -2 i -3, reservades per a usuaris amb abonament, que quedaran tancades durant un termini màxim de tres mesos.

Els treballs implicaran canvis en el funcionament habitual de la instal·lació. A partir d'aquest dimecres, doncs, els abonats hauran d'entrar-hi exclusivament per l'accés de la plaça Rebés mentre que l'entrada a la resta d'usuaris quedarà limitada al carrer Prat de la Creu.

Els abonats que fins ara estacionaven a les plantes -1, -2 i -3, que ofereixen unes 260 places entre les tres, ho hauran de fer a les plantes superiors de l'edifici: 5, 4 i 3 (a la quals s'accedeix per la plaça Rebés). Els usuaris que no siguin abonats podran estacionar a les plantes 1 i 2, on hi ha un centenar de llocs de rotació disponibles per cada planta.

La darrera remodelació important que s'havia fet al paviment del pàrquing, que es va posar en funcionament l'any 1982, es va produir fa gairebé vint anys. El comú inicia ara unes obres que va adjudicar el 6 de desembre passat a l'empresa UTE Cevalls-Locub, SA, per un import lleugerament superior al milió d'euros. Es preveu que els treballs s'enllesteixin en nou mesos. L'aparcament Prat de la Creu-Centre Ciutat ofereix un total de 798 places.