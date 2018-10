El comú d'Escaldes-Engordany ha encarregat als consellers membres del Consell d'infants que pensin un joc infantil per a la canalla més petita, fins a 6 o 8 anys, per situar a l'àrea del Prat del Roure. L'any passat, i a petició de l'anterior Consell d'infants, es van instal·lar nous jocs, com la piràmide i els tobogans, i el 2016 es va col·locar la tirolina. Aquest any, el comú canviarà els jocs malmesos, canviarà el terra de la zona per als més petits i posarà un joc nou. La cònsol major de la parròquia, Trini Marín, ho ha explicat aquest dimarts al matí durant la constitució del Consell d'infants d'aquest curs, compost per 22 infants (i quatre suplents) de les escoles andorrana i francesa, Sagrada Família i María Moliner de la parròquia.

En l'ordre del dia, un dels punts ha estat explicar als infants l'estat en què estan els projectes proposats en l'anterior Consell d'infants. A més de la zona infantil del Prat del Roure, la cap del Servei de Circulació, Bàrbara Escudero, i un agent de circulació han comentat als joves consellers que en tres o quatre mesos estaran acabats els camins escolars de la Peletera, per arribar a l'escola francesa, i el que porta a l'escola Sagrada Família, que és una de les peticions dels estudiants. La proposta es va passar a la Taula de mobilitat i s'estan ultimant els detalls per garantir la seguretat dels vianants. Marín també ha comentat que s'està buscant un terreny comunal boscós per poder realitzar l'activitat de neteja que han demanat els infants.

Una altra demanda ha estat arreglar la gespa del camp de futbol del Prat del Roure, que s'ha renovat gràcies a una subvenció de la UEFA, i netejar les escales que comuniquen l'avinguda de les Escoles amb l'avinguda del Pessebre, que contínuament estan brutes pels excrements dels coloms que s'acumulen a la zona. La cònsol ha aprofitat per anunciar que les escales es reformaran, s'hi posaran escales elèctriques i es taparan amb un sostre transparent.

Per la seva part, la consellera de Joventut de la parròquia, Laura Lavado, ha garantit als consellers infantils que tindran en compte totes les seves propostes, i que si no les poden fer els argumentaran el perquè. Lavado ha admès que les idees dels estudiants, que tenen entre 9 i 11 anys, sempre la sorprenen.

El Consell d'infants que s'ha constituït aquest dimarts és la cinquena edició a Escaldes-Engordany d'una iniciativa que engresca tots els comuns, als quals la Unicef ha reconegut amb el títol de Parròquies amigues de la infància. La canalla també s'ho passa molt bé ja que es prenen amb molta responsabilitat ser escollits per al càrrec i pensen molt bé què demanar al comú per fer de la parròquia un lloc millor per viure.