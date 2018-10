Univers Bomosa ha presentat la seva candidatura per optar a la concessió del casino amb una aposta per la sosteniblitat, amb el menor impacte ambiental possible, i la solidaritat, i amb la ferma convicció de generar negoci, dinamitzar i atraure més visitants al país durant tot l'any i, d'aquesta manera, lluitar a favor de la desestacionalització, per bé que, l'objectiu principal és actuar amb vocació de servei per al país com a entitat que treballarà amb consciència de futur per preservar els valors, l'entorn i l'equilibri social. Si aconsegueix fer-se amb la gestió, l'entitat andorrana estima que en els propers anys podrà destinar una part important dels beneficis, en concret tres milions d'euros, a accions de responsabilitat social que reverteixin en el país.

La candidatura presentada al Govern uneix a l'entitat d'origen filantròpic amb Casinos Àustria Internacional, una potent firma amb 80 anys d'història que compta amb 215 casinos i centres d'entreteniment en 35 països, amb una trajectòria financera sòlida i una reputació basada en la integritat i la transparència dels seus negocis. En aquesta línia, Casinos Àustria se situa majoritàriament en localitzacions de muntanya i prop d'estacions d'esquí, com en el cas de Kitbzbühel, uns atributs que Bomosa va valorar a l'hora de rubricar l'acord amb aquest potent 'partner' per les seves similituds amb Andorra. Casinos Àustria té 3.880 milions d'euros en facturació, 7,8 milions de visitants i més de 4.200 treballadors. També ha rebut els premis com a 'Operador de casinos socialment responsable' de l'any 2010 i com a 'Operador de casinos' durant quatre anys.

Més enllà de la solvència financera del centre de joc, l'objectiu de Bomosa és proporcionar a Andorra un centre dinàmic que fusioni lleure, gastronomia i cultura i esdevingui un espai que atorgui prop de 200 llocs de treball així com un pol d'atracció que rebi la visita d'entre 360.000 i 400.000 usuaris l'any amb un impacte econòmic per Andorra de 51,7 milions d'euros.

Univers Bomosa ha presentat tres possibles seus per a la instal·lació: Caldea, un edifici de nova construcció al Clot d'Emprivat i el Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Cal recordar que la decisió sobre la ubicació pertany al Govern. En els casos dels edificis ja existents suposa una millora per a les arques comunals. Quant al Clot d'Emprivat, Bomosa aprofita un projecte arquitectònic ja en desenvolupament. La instal·lació del casino a Caldea tindria una inversió de 13,3 milions d'euros, es preveu una facturació de 23 milions (14 de joc i 9 d'altres activitats) es generarien 197 llocs de treball i podria estar operatiu, des del moment de la concessió en onze mesos. El Centre de Congressos d'Andorra la Vella, per la seva banda, tindria una inversió de 14,4 milions d'euros, una facturació de 24 milions (16 de joc i 8 d'altres activitats), crearia 197 llocs de treball i estaria operatiu com Caldea, en onze mesos.

Finalment, el que més il·lusiona els promotors del casino és el nou edifici al Clot d'Emprivat. Sobre tot perquè serà sostenible i amb eficiència energètica. A més, les xifres no tenen res a veure amb les dels dos altres escenaris possibles: 17,9 milions d'inversió, una facturació prevista de 30,4 (19,6 de joc i 10,8 d'altres activitats) i la creació de 234 llocs de treball. Aquí el termini d'obertura, com que es tracta d'obra nova, se'n va fins als 21 mesos.

Bomosa ha ideat un projecte que va més enllà d'un casino. L'entitat ha projectat un espai que esdevingui molt més que un centre de joc, un espai de tots i per a tots. Un punt de trobada per a turistes però també per a residents del país que integri diferents conceptes de lleure: el joc, la gastronomia, la música, l'art i les fires i congressos són eixos que fusionats donaran nom a aquest espai viu i en constant moviment. El director de la Fundació Bomosa, Sergi Penedès, ha explicat que l'objectiu és portar turistes els mesos que acostument a ser més fluixos com ara abril, maig, juny, setembre, octubre i novembre. Penedès ha afegit que “volem que sigui més que un casino: un espai de tots i per a tots”.

En les activitats complementàries com l'art o els espectacles es combinaran els grans noms dels artistes internacionals amb els andorrans. També es farà el mateix amb la gastronomia. Pel que fa a la sala de joc es preveuen petits espais per a fumadors i es vetllarà molt per l'aplicació del concepte 'joc responsable', seguint la normativa de Casinos Àustria, que segueix una política severa per detectar i controlar els casos de ludopatia als seus casinos. Control d'entrada i registre de convidats, control del nombre de visites dels clients, supervisió de la quantitat de diners que juga un client, comprovació d'ingressos i riqueses del client que juga una quantitat de diners per sobre els valors del mercat, conversa entre els responsables del casino i el client en cas que els comptes i els diners que juga el client estiguin fora de context, són alguns dels mecanismes per gestionar, controlar i evitar aquesta mena de conductes.

Pel que fa al capítol de transparència fiscal, per tal d'assegurar-se que no existeix blanqueig de capitals en els seus casinos, Casinos Àustria comprova cada transacció en els seus casinos que excedeixi d'una determinada quantitat. Aquestes transaccions, incloent els detalls del passaport del client passen directament a la comissió austríaca de jocs. A partir d'aquest moment, la comissió de jocs passa per l'òrgan responsable de les dades facilitades per Casinos Àustria i col·labora amb la policia i el ministeri de Finances d'Àustria per a finalment determinar si es tracta d'un cas de blanqueig de diners o no.