Encamp disposa de quatre nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics instal·lats recentment a l’aparcament vertical dels Arínsols. Amb aquests punts de recàrrega, sumats als dos que hi ha a l’aparcament horitzontal de La Palanqueta, als dos que hi ha davant de la plaça dels Arínsols i als dos que hi ha al carrer de les Abelletes del Pas de la Casa, la parròquia d’Encamp ja en disposa de deu.

Així mateix, es preveu que durant aquest any es col·loquin sis noves estacions, cinc a l’aparcament vertical del Funicamp i una altra a l’aparcament vertical del Complex, amb la qual cosa, abans de finals d’any, la parròquia tindrà setze punts de recàrrega elèctrics, que tenen com a finalitat garantir l’autonomia dels usuaris que disposin d’aquests vehicles.