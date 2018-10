"Aiuda. Algú que esborri al senyor del fons .. ia tots els altres si es pot" . Així resava la petició de la model paraguaiana Patty Orué que, sense pretendre-ho, va derivar en una curiosa història .

Tadeo Giménez , jove seguidor de l'influencer , va respondre amb una edició de foto peculiar que no només va esborrar a tots els presents a la instantània, sinó que també la va despullar .

"Et vaig treure tot " , responia Giménez a Orué en xarxes socials provocant la resposta immediata de la seva parella, que va reaccionar acabant amb la seva relació de manera fulminant via Twitter. Clari (@clari_resquin), va respondre a Tadeo amb un tallant "Et vas treure la núvia també. Acabem" que va donar per tancada el festeig.

La història va aconseguir difondre de manera massiva en xarxes socials gràcies als més de 200K seguidors de Patty al Twitter -550K a Instagram-. Milers de RT han aconseguit que el relat fos publicat en nombrosos mitjans paraguaians i llatinoamericans.

Finalment, la parella va reconèixer que la seva relació no va acabar i que es tractava només d'una broma. "Mai li vaig deixar. Twitter és foti, amics" , va declarar Resquín.