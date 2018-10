Els fets han succeït en Irun, Guipúscoa , quan el propietari d'un bar va servir per equivocació rentavaixelles en lloc de most a un client. Per aquest error ha estat condemnat a 3 mesos de presó ia indemnitzar al client amb 53.657 & euro; ja que va patir lesions a l'esòfag. Segons informa 'la Vanguardia' els fets es remunten a 2012 quan el rentaplats del bar va patir una avaria i l'amo, en comptes d'arreglar, va decidir seguir utilitzant-abocant directament el líquid dins de la màquina < / b> quan l'havia de fer servir.

L'amo va utilitzar una ampolla de most buida per abocar el rentavaixelles a la màquina, ja que el líquid estava en un bidó, pel que sembla aquest procediment no va ser cosa d'un dia, sinó que va repetir diverses vegades aquesta operació al llarg del dia 9 juliol 2012 . Sobre les 20: 30h d'aquest dia, la víctima i uns amics van entrar al local i l'home afectat es va demanar un most. L'amo del bar, no es va adonar que l'ampolla de most era la que estava farcida de rentavaixelles .

Arran d'aquesta equivocació, la víctima va patir una esofagitis necròtica difusa, estenosi esofàgica distal i gastritis antral , que li van fer estar 17 dies hospitalitzat i 148 dies recuperant-, les seqüeles patides pel subjecte es tradueixen en una estenosi esofàgica amb disfàgia per a sòlids i gastràlgia .