Demanem serveis de televisió a la carta ??b>, personalitzats, per decidir com, quan i on consumir el que ens agrada. Ha arribat el moment en què la televisió (TV) s'ha hagut de fer un vestit a mida de l'audiència, i les dades ho demostren. Al seu torn, davant d'un espectador que prioritza les plataformes mòbils per veure TV i els continguts interactius, les cadenes de TV es veuen obligades a fer a la seva audiència partícip d'aquest contingut, sobretot a través de les xarxes socials .

El 50% dels espectadors diuen veure més un contingut si té extensions 'social media' integrades , xifra que despunta entre els Millenials, i és que 9 de cada 10 ja interaccionen amb contingut de la TV a través de la segona pantalla (com es coneix el consum de contingut en multipantalla) i un sorprenent 99% afirma que no veuen la TV de manera "plena" i que ho fan mentre realitzen altres tasques. Tots ells són dades relatives a diversos estudis recollits per Shootr .

La bona notícia és que està en mans dels mateixos programes connectar amb la seva audiència i avui en dia disposen de les eines necessàries per fer-ho. En aquesta app (Shootr) la interacció de l'usuari és alta, ja que els streams de TV i ràdio tenen una participació mitjana de més del 40%. Un exemple d'aquest escenari és el recent èxit del programa Operación Triunfo a Shootr: en només 3 mesos, més de 64.000 persones segueixen el seu stream oficial a Shootr i en ell es generen més de 25.000 interaccions setmanals amb el contingut .