La pàgina de sèries i webseries torna a ser rècord, però ressalta una dada en concret de l'informe: 40 milions de pèrdues, una xifra més que significativa com per passar desapercebuda. Això sí, els guanys superen amb escreix a aquesta quantitat.

Des de Netflix no han ofert cap explicació oficial, però han deixat caure que es correspon als projectes que van quedar eliminats i descartats per la plataforma en relació a ' House of Cards '. Segons informa Formula TV, una font pròxima a la companyia ha confirmat que la xifra registra el temps perdut i el material no utilitzat en aquesta sèrie i en el desenvolupament fracassat de "Gore" , sèrie que tenia entre mans Kevin Spacey.

Cal recordar que l'última temporada de 'House of Cards' va ser suspesa a l'octubre de 2017, després de sortir a la llum diverses informacions que perjudicaven la figura de Kevin i que l'acusaven d'haver pres part en diferents abusos sexuals. Netflix llavors va reprendre la sèrie, un cop es va deixar de comptar amb ell, amb un nou guió i una nova protagonista.

"També és un bon indicador quan tens molts projectes en marxa, projectes d'alt perfil (…) Ens allunyem del risc de concentració d'un projecte que té un impacte important ", afirma Sarandos, encarregat de l'adquisició de continguts per Netflix des de l'any 2000.

Relacionat amb racisme

Segons recull el Comerç, Earl Blue, cap de l'empresa de seguretat que treballava en el set de la sèrie de Netflix 'House of Cards' va acusar la desprestigiada estrella de Hollywood de racisme, segons ha informat el diari britànic Daily Mail. Blue també va explicar que a causa del contracte de confidencialitat que va firmar durant els anys de rodatge i gravació, no va poder deci r res sobre l'actor.