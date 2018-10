Les bombetes LED s'han convertit en una gran opció preferencial per a la gran majoria d'espanyols per tots els avantatges que representen, entre les més destacada d'ella és l'estalvi que aporta a totes les llars d'un 80% < / b> pel que fa a un altre tipus de làmpades que es poden utilitzar dins d'un domicili.

Dos productes estrella que aporten aquesta tecnologia són els plafons LED i els downlights que a dia d'avui estan de moda dins d'aquest mercat gràcies a totes les seves virtuts, que són moltes. Tots dos són dels productes més demandats i utilitzats en el sector de la il·luminació a causa del seu versatilitat, diferents dissenys i mides . D'altra banda, la varietat de dissenys proporciona un plus en poder ser utilitzat per a tot tipus d'aplicacions, tant en una llar o per a un ús industrial.

I, què són els downlights LED ? Aquest és un dels productes més consolidats en el mercat que destaca per que van encastats a sostre. Aquest és el producte estrella quan les necessitats impliquen un instrument per a encastar al sostre. A l'hora de la seva instal·lació, el principal condicionant és el diàmetre de tall al sostre. Aquest factor és de vital importància pel fet que, si es comet un error en la mesura del buit, pot ocasionar problemes en la instal·lació.

La gamma de plaques LED ultrafines basa la seva disseny en una configuració molt compacta i atractiva a l'hora d'encastar en sostres amb poca profunditat. Així mateix, el seu disseny millora de forma significativa la dissipació de calor , un factor molt important en la vida útil dels LED. En funció de l'augment de potència lumínica, es pot comprovar com també augmenta la grandària dels downlights. Alguns models compten amb l'opció de poder regular la intensitat lumínica mitjançant la instal·lació d'un driver regulable en substitució pel qual ve per defecte. La instal·lació mitjançant arpes metàl·liques fa que el downlight es quedi fixat al sostre de manera ferma.

Per la seva banda, els plafons LED se solen utilitzar quan no es disposa de fals sostre i el muntatge ha de ser en superfície. Aquest és un producte atractiu que es pot instal·lar en qualsevol lloc. La seva instal·lació en sostre és molt senzilla pel fet que vénen amb un suport que simplifica el muntatge dels plafons LED . En alguns models és possible canviar el controlador per defecte per un regulable per poder regular la intensitat de llum. Igual que amb els downlights , a mesura que va augmentant la potència lumínica, va augmentant la mida dels productes. Els seus dissenys fan que la dissipació de calor sigui l'adequada, allargant d'aquesta manera la vida útil dels productes.

Estalvi i durada: els seus principals virtuts

la tecnologia LED està en boca de tothom i està arrasant a casa nostra gràcies a la gran capacitat d'estalvi que aporta a la factura de la llum. El cost sol ser d'entre un 80 i 90% respecte a les bombetes convencionals i això és una cosa transcendental en una època en què la llum està pels núvols a Espanya i moltes famílies han de fer malabars per quadrar aquesta despesa en el pressupost mensual d'una casa.

per això, aquesta és la seva principal avantatge respecte als seus competidors però hi ha més que el fan ser el producte escollit per la gran majoria. Per exemple, la tecnologia LED té una vida molt més llarga que la resta d'instruments que s'utilitzen per a la il·luminació. Mentre aquestes poden durar fins a 9 anys o unes 40.000 hores , la resta de bombetes que propaguin aquest tipus de llum no solen durar més d'un any.

això fa que el cost de les LED sigui més elevat però això representa una inversió ja que al final acabaràs estalviant diners tant pel seu menor consum respecte a altres com de la seva longevitat.

pel que respecta a la il·luminació, la tecnologia LED també va un pas per davant de la resta. Perquè aquestes tenen una arrencada automàtic que li fa superar el seu principal competidora, les tecnologies de baix consum. Mentre que les LED s'encenen de forma automàtica i no necessiten temps per escalfar-se, amb les de baix consum hauràs de esperar uns minuts fins que arribi al seu focus màxim de llum. < / p>

Un altre dels avantatges dels downlights o plafons és que no patiran amb l'apagat i encès continu de llums que se solen produir per diverses causes. Moltes bombetes solen morir quan aquest passa per culpa d'alguna tempesta o simplement que salti l'automàtic. Amb la tecnologia LED t'asseguraràs que la bombeta en qüestió no pateixi cap tipus d'estrès i que pugui suportar aquest succés que sol acabar amb la majoria de les convencionals.