El ple del Consell General haurà de tornar a validar la delegació del Consell d'Europa perquè amb el canvi que es va fer per respectar les noves majories parlamentàries després del trencament del grup mixt, ara no hi ha cap membre titular que sigui dona, tot i tractar-se dels mateixos quatre membres. Cal tenir en compte que, per tal de respectar l'augment de representació del grup mixt, Víctor Naudi va passar de suplent a titular en substitució de Judith Pallarès (Ld'A), que va passar a suplent, de manera que els dos titulars actuals són Carles Jordana i Víctor Naudi i els membres suplents són Patrícia Riberaygua i Judith Pallarès. Això no respecta el reglament del Consell d'Europa, que estableix que totes les delegacions, pel que fa als membres titulars, han de tenir sempre representació del sexe que sigui minoritari en els seus respectius parlaments.

Jordana, en declaracions a l'ANA, ha assegurat que es tracta d'un “error humà” motivat per les “presses” a l'hora de procedir en els canvis per tal de respectar l'altra premissa del Consell d'Europa, que és la proporcionalitat de la delegació respecte a la composició del Consell General. El conseller demòcrata ha indicat que, per tal de poder participar en les assemblees d'aquest organisme, cada any s'ha d'enviar la composició de la delegació –un document de poders– abans del 15 de gener.

Arran del bloqueig al grup mixt, es va demanar una pròrroga fins el 18 de gener, per tenir temps per celebrar una sessió extraordinària per validar els nous membres. “Ningú va caure que fent el canvi entre Naudi i Pallarès no respectàvem la regla de la minoria, i ara resulta que estem en fals tot i ser els mateixos”, ha afegit Jordana. El conseller ha aclarit que el Consell d'Europa ja els va comunicar aquesta circumstància dijous passat i que aquest dilluns, data d'inici de la primera assemblea parlamentària del Consell d'Europa de l'any, han aportat una carta comprometent-se a solucionar-ho. Aquest dimarts, Carles Jordana haurà de donar explicacions davant de la comissió que tracta aquestes qüestions, però ha volgut deixar clar que la delegació ha pogut treballar amb normalitat, negant algunes informacions aparegudes. “No estem apartats de res, estem fent les mateixes funcions i podem votar, però hem d'anar a donar explicacions per tal que ens ratifiquin els poders”.

Carles Jordana ha lamentat que, en delegacions grans, de 8 o 10 titulars, la regla de la minoria ja es compleix només amb què un dels membres sigui dona, mentre que en delegacions petites com la d'Andorra, de només dos titulars, cal sempre que hi hagi paritat. A més, Jordana ha indicat que, tot i ser dos titulars i dos suplents, “tots fem la mateixa feina, ens repartim les sessions de treball”, de manera que “no era fàcil de veure perquè som els mateixos”. Tot i aquests arguments, tot fa pensar que el Consell d'Europa demanarà a Andorra que torni a canviar i a votar la seva delegació, com a molt tard abans de l'abril, data de la segona assemblea anual de l'organisme.