Justin i Tori Engelhardt, un matrimoni d'apicultors de Sioux City , Iowa, Estats Units, es va quedar perplex en descobrir que les 50 ruscs que tenien en propietat estaven totalment destruïdes . Els ruscs, llar de mig milió d'abelles , havien estat bolcades i partides per la meitat.

El resultat va ser de 500.000 abelles mortes i unes pèrdues de més de 60.000 euros , el més gran revés que ha patit aquest petit negoci familiar en els seus 6 anys d'història .

"Van tirar totes i cadascuna de les arnes, matant a totes les abella s. Ens van aniquilar per complet ", va declarar Justin Engelhardt a ' The Sioux City Journal 'després d'haver perdut tot el seu magatzem el passat del 27 de desembre . "Van irrompre en el nostre cobert, es van dur tot el nostre equip i el van tirar per la neu, van trencar tot el que van poder ", va continuar.

Dimecres, gairebé tres setmanes després dels fets, el Departament de policia de Sioux City va arrestar dos nens per la seva implicació en els fets.

d'acord amb la policia de Sioux City., l < / span> us càrrecs que se'ls imputen inclouen tres delictes greus: conducta delictiva, ofenses en instal·lacions per a animals agrícoles i robatori amb violació de domicili. També, poden ser condemnats per un delicte menor agreujat per possessió d'eines per al robatori amb violació de domicili.

La identitat dels menors, de 12 i 13 anys d'edat, no han transcendit. El cas es traslladarà al tribunal de menors. Els joves poden enfrontar a 10 anys de presó i multes de més de 10.000 euros , si és que són declarats culpables.

" És molt, ¿ veritat? Demostra el professionalisme i la determinació del Departament de Policia de Sioux City i no podríem estar més feliços ", va manifestar Justin a ' The Sioux City Journal' després que fossin notificats els arrestos.

després de l'assalt s'ha creat una pàgina de GoFundMe per a r ecuperar part dels diners que els Engelhardts han perdut. En qüestió de dies, la iniciativa ha recaptat més de 30.000 euros. "Entre les contribucions i l'equip que vam poder salvar, les nostres necessitats s'han complert ", va agrair Justin i va assegurar que el seu negoci, Wild Hill Honey, continuaria a la primavera.

Justin Engelhardt va començar l'apicultura fa sis anys, després d'escoltar una entrevista a la ràdio pública amb el famós apologólogo Thomas Seeley , autor de ' The Wisdom of the Hive '.

"Com més estudiava sobre les abelles, més em fascinava el seu comportament", va dir Engelhardt . "Són fascinants. Podria simplement anar a dormir i mirar-los durant hores", va assegurar.