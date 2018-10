Els pastissers andorrans estan pagant a preu d'or la mantega per elaborar croissants. L'increment ha estat del 80% segons els diversos establiments consultats. La majoria han passat de pagar el quilo de mantega a 4,60 euros a 8,20. De moment, han optat per no traslladar la pujada al preu final del croissant, perquè tampoc podrien competir amb forners i grans superfícies comercials que elaboren croissants amb margarines i altres greixos vegetals, més barats que la mantega. Cal tenir en compte que de les plaques de mantega d'un quilo, combinades amb una làmina de massa feta amb farina, sucre, ous, llevat, llet, aigua i sal, en sortiran uns 50 croissants. A la pastisseria Lacasa de Sant Julià de Lòria asseguren que fer-los no és rendible després que el preu de la mantega s'ha disparat en els últims mesos però que en ser un producte de molta demanda no n'han modificat el preu.

La mantega torna a estar de moda. Després d'uns anys demonitzada, ara torna a recuperar el prestigi enfront la margarina i els greixos vegetals. Això és un dels motius principals per justificar l'augment de preu però també el major consum mundial, sobretot a Europa, els Estats Units i la Xina, que ha provocat desajustos entre oferta i demanda, i fins i tot en alguns països com França hi ha hagut problemes d'abastiment. Un altre factor a tenir en compte és la pujada de preu de la llet.

Per elaborar un quilo de mantega es necessiten 22 litres de llet, i si el preu de la mantega puja, el preu de la llet també. En el conjunt de la Unió Europea, el preu de la llet ha pujat durant el 2017 un 12%. Ha passat dels 32 cèntims per litre als 37. I amb relació al 2016, el preu s'ha enfilat més, un 23%.