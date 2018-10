La botiga Marrugat-Rapsodia ha fet aquest dilluns la primera venda en bitcoins, la criptomoneda virtual. El comprador, un dels pioners en aquest camp i gran coneixedor del tema, ha adquirit un faristol. La transacció s'ha dut a terme sense cap complicació. El propietari de la botiga, Àlex Marrugat, ha explicat que la idea va sorgir perquè compra criptomonedes i té un compte en una casa de canvi. Per pagar, el client ha de tenir un telèfon mòbil amb connexió a Internet. L'amo de la botiga li dona l'adreça. El client es posa en contacte amb la seva casa de canvi, enganxa l'adreça i fa la transferència.

El bitcoin és una moneda virtual -no es pot tenir a la butxaca- que va néixer el 2009 de la mà del pseudònim Satoshi Nakamoto. Darrere d'aquest nom no només hi ha incògnites, sinó que també hi ha la creació de la tecnologia financera específica que sustenta aquesta exitosa moneda virtual, el 'blockchain', un tipus de llibre de comptabilitat que tenen tots els usuaris. Conscient de l'expansió de les criptomonedes, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha posat en marxa la comissió AndBlockchain que es reuneix cada dilluns al vespre.