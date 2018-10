La novena edició de l'Escola de pares i mares de les Valls del Nord, que organitzen de manera conjunta els comuns d'Ordino i de la Massana, donarà el tret de sortida el dimarts 30 de gener a la Casa Pairal d'Ordino. Aquesta primera sessió consistirà en un recordatori de tot el treballat el curs passat, que es va centrar en l'educació a través de la disciplina positiva, temàtica que tornarà a ser el fil conductor de totes les sessions, un total de sis, programades fins al mes de juny d'aquest curs. Una disciplina que es basa en el “respecte mutu” entre els pares i els fills, i en la “connexió emocional”, ha recordat la consellera d'Educació, Cultura i Benestar del comú d'Ordino, Vanessa Fenés, i on es defuig dels càstigs i dels premis. Com a novetat d'aquesta edició, i per reforçar que els pares i mares inscrits assisteixin a totes les sessions, s'haurà de pagar 20 euros per assistir-hi. S'ha previst un grup de vint persones però, si com l'any passat hi ha més demanda, es farà un segon grup, ha explicat Fenés.

Per la seva part, la consellera de l'àrea de Social i Gent Gran del comú de la Massana, Francesca Guerrero, ha defensat la utilitat de l'escola de pares i mares, perquè hi ha certs “neguits i preocupacions” que, quan es posen en comú, “te n'adones que també passen a altres cases, i t'ajuden a relativitzar els problemes”. Pel que fa a aquests neguits, la psicòloga Lorena Nieto, que conduirà els sis tallers juntament amb la també psicòloga Carolina Cerqueda, ha explicat que sobretot se centren en les rutines, en les baralles entre germans i en la comunicació amb els infants.

Tant les sessions a Ordino com a la Massana (que es faran a la sala L'indret) seran els dimarts a les 21.30 hores i estan oberts a pares però també a avis, mestres, tutors, etcètera. Seran molt pràctics, pensats per a totes les edats infantils i preadolescents, i en cap moment es pretén “alliçonar”, ha defensat Cerqueda, sinó que s'intentarà aportar dinàmiques i casos que permetin als pares “ficar-se a la pell dels nens, analitzar situacions quotidianes i arribar ells mateixos a les conclusions”.

Entre els temes tractats, a partir de la disciplina positiva, hi ha les estratègies per entendre el comportament infantil, com ajudar els nens perquè afrontin els seus reptes i solucionar els seus problemes, i com 'deixar anar' els preadolescents perquè comencin a experimentar per a ells mateixos.