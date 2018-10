La policia va detenir la setmana passada sis persones per delictes contra el tràfic jurídic, és a dir, per falsificar documentació. D'aquesta manera, el dimecres van ser arrestades quatre persones, una dona i tres homes de 54, 45, 49 i 69 anys, com a presumptes autors de l'esmentat delicte. Aquestes persones, sòcies d'una societat mercantil andorrana, haurien elaborat, segons la policia, un certificat “fictici” de no deute tributari d'aquesta societat, atribuint aquest document al departament de Tributs i Fronteres. Segons la investigació, hauria estat la dona, resident de 54 anys, l'autora material d'aquest document, motiu pel qual a la resta de persones se'ls va prendre declaració per veure quina era la seva implicació, tenint en compte que són socis de la societat.

D'altra banda, un home no resident de 34 anys va ser detingut diumenge al Pas de la Casa arran d'uns fets del mes de gener de l'any passat, quan es va identificar amb una falsa identitat. També al Pas de la Casa, però en aquest cas a la frontera, va ser arrestat un turista de 20 anys, dilluns, que era objecte de recerca judicial amb ordre de detenció des del 2015, ja que en un control a la mateixa frontera s'havia identificat amb una identitat falsa.

D'altra banda, els agents van detenir dijous un home resident de 35 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra el comportament sexual i contra la integritat física en l'àmbit domèstic. I, dissabte al Pas de la Casa, un turista de 45 anys va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili. En aquest sentit, els agents van ser requerits ja que en un establiment hoteler es va controlar aquest home quan presumptament sortia d'una habitació en la qual no estava allotjat.

Altres quatre persones van ser detingudes per excedir el límit d'alcoholèmia al volant. Entre aquestes hi ha el conductor que va patir aquest cap de setmana un accident a Canillo i que va donar 2,29 grams d'alcohol per litre de sang. Altres dues van ser arrestades arran de controls rutinaris i la quarta per un accident amb danys materials.

A l'últim, altres dues persones van ser arrestades per delictes contra la salut pública. Un home resident de 27 anys al qual es va trobar en possessió de 0,3 grams de metamfetamina i un resident de 32 anys en possessió de 0,9 grams de cocaïna.