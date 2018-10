Finalment, només un licitador, Saetde SA, s'ha presentat al concurs que el comú d'Ordino havia convocat per a la selecció d'un soci privat per a Secnoa. Cal destacar que el termini es tancava aquest dilluns a les 12 hores i que fins a quatre empreses havien retirat el plec de bases.

L'obertura de l'oferta ha tingut lloc tot seguit a la finalització del termini, en una taula integrada pels cònsols, Josep Àngel Mortés i Gemma Riba; la consellera de l'oposició Sandra Tudó; el cap de l'assessoria jurídica, Gilbert Blasi; la secretària general, Zita Barrio; l'interventor, Quim Anglada, i la cap de Finances, Meritxell Fàbrega.

A partir d'ara s'obre un procediment que servirà per analitzar l'oferta i per a la redacció d'un informe tècnic. Tal com ha destacat Mortés, en declaracions a RTVA, aquest procés podria allargar-se un parell de mesos, després del qual es podria fer ja l'adjudicació.

Cal recordar que el termini per a la presentació d'ofertes es va allargar fins a aquest 22 de gener, ja que inicialment acabava el 15 de desembre. El soci privat ha d'executar, tal com ha remarcat Mortés, el pla director per a Ordino-Arcalís.