Marcio Mizael Matolias s'ha passat els últims 22 anys vivint a cos de rei .

El seu regne s'aixeca entre les sorres d'una platja de Rio de Janeiro , Brasil.

Aquest home de 44 anys és popularment conegut com ' El rei ', ja que ha viscut durant els últims 22 anys a l'interior d'un castell de sorra , i, malgrat les incomoditats, el seu 'majestat' assegura que no viuria d'una altra manera. "Vaig créixer en la Badia de Guanabara, sempre vaig viure a la platja. La gent paga lloguers exorbitants per viure davant del mar, no tinc bitllets i aquí tinc una bona vida".

Encara que el castell emergeix majestuós i té vistes al mar , la seva casa té només tres metres quadrats i està plena de llibres.

Matolias és un rei solter i sense descendència , i tal com informa ' Mirror ', ha assegurat dir que s olo hi ha un desavantatge per a la seva feliç i relaxada existència :" La sorra reté tota la calor, de manera que de vegades a la nit no puc dormir aquí, vaig a passar la nit a la casa d'un amic, però prefereixo aquí fins i tot si he de estirar-me al mar ", va assegurar el 'monarca'.