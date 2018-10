La Micro First Lego League, competició de robòtica que se celebra aquest dimecres, dia 24, incorpora professionals i personalitats rellevants en els diferents jurats de la prova, tal com informa Andorra Telecom, patrocinadora del torneig. Així, el director de la Fundació Actua Tech i gerent de l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra (OBSA), Marc Pons, i el cap de la secció de noves tecnologies de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Àlan Ward, seran els encarregats de valorar els projectes científics. La prova de valors tindrà com a jutges el rector de Sant Julià de Lòria, Josep Chisvert, i la consellera general Sílvia Bonet. Finalment actuaran com a àrbitres els enginyers Guillem Santacreu i Mario Giménez que coneixen de prop la competició ja que van prendre part en anteriors edicions com a entrenador i participant, respectivament.

La competició, que compta amb una participació rècord de deu equips de cinc centres educatius diferents, s’iniciarà a les 15 hores als cinemes de l’illa Carlemany, amb les presentacions dels projectes científics i de valors, i a les 17 hores, hora d’obertura al públic, tindrà lloc la prova de robots.

Els equips millors classificats es guanyaran una plaça a les eliminatòries de Catalunya de la First Lego League que tindran lloc aquest trimestre. De les proves territorials en sortiran els participants en la gran final espanyola, que se celebrarà al març, el primer classificat de la qual es guanyarà una plaça per la final mundial.

La competició d’aquest any, titulada Hydro Dynamics, proposa com a temàtica per als alumnes la relació entre l’ésser humà i l’aigua plantejant als alumnes reptes relacionats amb la correcta gestió d’aquest element. El patrocini d'Andorra Telecom a la Micro First Lego League s'emmarca en el suport de l'operadora de telecomunicacions als projectes pedagògics relacionats amb la formació en tecnologia i innovació.