La indústria del porno plora avui un nou episodi tràgic. Olivia Lua ha mort i es converteix així en la cinquena actriu porno que mor en els últims tres mesos. Segons explica El Mundo, r egresaba de rodar a París només uns dies abans de Nadal, però ja a mitjans de desembre va deixar un missatge a Twitter que va aixecar sospites:

"Estic sola en vacances i m'agradaria trucar a algun fan per aixecar l'ànim".

No era ni molt menys veterana en el món del porno. Amb només 20 anys d'edat, treballava des de fa uns mesos a LA Direct Models. No obstant això, per al poc temps que portava sent un ens públic, l'actriu s'havia convertit en tot un estel.

"Olivia es va unir a Direct Models a l'abril de 2017, encara que va deixar de treballar a principis de octubre de l'any passat perquè havia decidit enfrontar-se als seus dimonis personals, el que la va portar a passar tres mesos en una residència de rehabilitació ", expliquen des de l'agència, en un comunicat oficial, per tal d'aclarir la situació.

"Nosaltres, en Direct Models, tot just podem donar crèdit a estar fent un comunicat com aquest, no una sinó dues vegades, en tan poc temps. La coincidència que aquestes dues actrius compartissin el mateix nom escènic, Olivia, és simple casualitat i en realitat elles no es coneixien ", es defensa l'empresa en el comunicat, que no s'explica, juntament amb el total de les agències, com és possible que s'estiguin donant tants casos seguits de tragèdies per defunció.

Es desconeixen actualment les causes ses de la mort. L'autòpsia de decretar la data i la causa oficial.

Aquests són 10 dels noms propis que ha perdut la indústria del porno en els últims anys, segons els recull Tiramillas en fotografies:

