Arriba l'hivern i per a molts significa sortir de la feina i anar a casa per tapar-se els peus en una manta i passar hores davant del sofà. Amb les temperatures baixes ens costa una mica més moure'ns i sortir a gaudir de la natura. I si et diem que hi ha desenes d'activitats per realitzar a l'aire lliure amb amics que et sorprendran? Els esports de neu són un exemple d'això, les excursions a la muntanya o les activitats en família a l'aire lliure també. Fes un cop d'ull a Aladinia.com i deixa't sorprendre per la quantitat d'activitats que pots realitzar a l'hivern, et proposem algunes.

Curs de speedriding . Anima't a provar coses noves i deixa't seduir per un dels esports més emocionants que pots practicar a la neu. Es tracta d'una activitat que combina l'esquí amb el vol en parapent, amb el que es poden experimentar fortes sensacions entre el cel i la neu. Es esquia en pista o fora d'ella amb el suport d'una petita vela que permet petits enlairaments i volar de forma moderada perquè l'important aquí és l'esquí. Això sí per practicar-cal tenir coneixements previs d'esquí, sinó pot ser perillós.

Passeig en trineu tirat per gossos . Aquesta si és una activitat per a tot tipus de públics, més encara si no només volem regalar activitats de neu a amics sinó també a la nostra família. Se li crida transport múixing i consisteix en moure per la neu amb l'ús de trineus i gossos, una pràctica que va néixer als països nòrdics. És una activitat molt divertida i podràs baixar a tota velocitat amb tota la teva família. Els trineus solen tenir capacitat per a dos adults i un o dos nens. Si encara vols més emoció practica la baixa en trineu a la nit, aquesta sí que no et deixarà indiferent.

Construcció d'iglús i raquetes de neu . Has construït mai el teu propi iglú? Doncs hi ha cursos que t'ensenyen a fer-ho, portant l'art de la neu al seu màxim nivell. Cal aprendre a treballar els blocs de gel per construir una fantàstica casa de neu enmig de la muntanya. Una activitat que complementa a la perfecció amb un passeig amb raquetes de neu per la natura per descobrir els racons més sorprenents.

Sopar a l'Iglú Hotel . Has menjat mai en un restaurant construït 100% de neu? T'animem a que ho provis, una activitat ideal per compartir amb amics. El restaurant aquesta enmig d'un paisatge espectacular a Grandvalira, a més de 2.300 metres d'altitud. Una experiència inoblidable. Si el sopar sola no en tens prou, et animem a que et quedis a passar la nit.

Bany al gel . Si, ho has sentit bé, submergir-te en el gel per gaudir de l'aigua no només a l'estiu sinó també a l'hivern. Dóna't un bany envoltat d'un paisatge blanc enmig de la natura del Pirineu. A més de 2.000 metres d'altitud trobaràs una cabana a la qual poder realitzar aquesta emocionant activitat. Sens dubte el pla perfecte per compartir amb amics.

Busseig sota el gel . Si el de banyar-te et sembla una mica avorrit et presentem una activitat molt més atrevida. Gaudeix del món que hi ha sota la neu amb l'ajuda d'un instructor i per descomptat d'un vestit especial per a protecció tèrmica. Descobreix que hi ha sota el blanc de la neu!

Classes d'esquí o Snow. Si vols fer un regal a un amic i no sap esquiar o sap però encara no prou com per gaudir al complet d'aquest esport, regala-li un curs d'esquí o snow per realitzar junts i gaudir d'aquest esport en un dia assolellat. L'esquí és una emocionant activitat que es gaudeix sobretot quan coneixem les tècniques bàsiques per fer-ho.

Moto de neu per a dos . Et va l'adrenalina? Llavors voldràs moure't per la neu a tota velocitat. Si t'agrada aquest tipus d'esport no ho pensis més i regala-li a la teva parella o la teva amic un viatge amb moto de neu per a dues persones. Tot i que la moto de neu té multitud de funcions, i que al seu dia va ser essencial per a l'enviament de correspondència rural, avui és també una font de divertiment i exploració. Un guia instructor t'acompanyarà per mostrar el camí i donar-te aquells consells de seguretat que et permetin gaudir plenament d'aquest viatge.

I si la neu no és el teu hi ha centenars d'activitats més per realitzar a l'hivern per les que no cal submergir a baixes temperatures. Un bany en aigües termals, un sopar en un lloc de muntanya amb vistes especials o una escapada de cap de setmana poden ser altres alternatives.