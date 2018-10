Al final del mandat comunal que lidera Jordi Torres Arauz, el cònsol major d'Encamp, el Pas de la Casa oferirà una nova imatge i el comú encampadà i el Govern hauran aconseguit “l'objectiu de canviar-li la cara perquè la població sigui atractiva i vingui turisme de més qualitat”, ha afirmat Torres aquest diumenge, durant la celebració de l'escudellada. Tot i que el pla d'idees presentat pel Govern és molt ambiciós i suma 40 milions d'euros, el cònsol entén que les accions s'han de prioritzar, començant per l'entorn urbanístic, segons el pressupost de les institucions i les necessitats de la població.

El cònsol ah recordat que el pla global vol fer del Pas un poble “atractiu i sostenible per al medi ambient”. Una de les actuacions que ja s'hi ha fet és el passeig del riu Arieja, “la zona que estava més abandonada”, i aquest any el Govern s'ha compromès a tirar endavant el projecte d'arranjament de l'avinguda del Consell General i l'entrada, a la zona fronterera.

Amb tot, Torres ha aclarit que fins a finals de mandat no es podrà valorar “si hem complert amb els compromisos adquirits amb la gent del Pas de la Casa”. Moltes de les accions plantejades es realitzaran durant el 2018, però “la gent veu que s'estan fent coses”, ha puntualitzat el cònsol, com la nova escola bressol i la millora de l'entorn urbà. Durant aquest any s'embellirà l'entorn de l'església de Sant Pere i el carrer Sant Jordi.

Aldarulls nocturns

D'altra banda, el comú d'Encamp i el Govern han endegat un pla per millorar el civisme del turisme, sobretot de nit. Fa unes setmanes, el comú va repartir fulletons informatius en els allotjaments turístics, bars i discoteques explicant les normes bàsiques de convivència, però Torres ha admès que fins a finals de la temporada d'esquí no se'n podran valorar els resultats. Encara queden dos períodes forts d'afluència de visitants, com són el mes de febrer i la Setmana Santa. El Govern també ha enviat una carta als operadors turístics demanant-los que posin un guia per cada grup, per vigilar el seu comportament, i s'està esperant la seva resposta.

El cònsol ha reconegut que hi continuen havent aldarulls nocturns, però confia que en cinc-sis anys es vegin resultats ferms gràcies a les mesures que s'aniran implementant. Quant a l'incident d'un turista ebri amb dos agents de circulació, que no el van atendre després que aquest es desplomés sobre la neu, el cònsol d'Encamp ha reiterat que el comú està a l'espera que es resolgui la investigació policial abans de prendre cap decisió. Amb tot el comú ha obert un expedient. Els agents no van recollir l'home begut, però van avisar la policia, que va arribar en pocs minuts. El turista ebri va acabar detingut pels agents per la seva actitud violenta.