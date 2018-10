'No i punt'. És el lema del projecte 'Respecta'ns la festa de totes' que prepara l'entitat Stop Violències per combatre l'assetjament sexual que pateixen les dones durant l'oci nocturn. La iniciativa es posarà en marxa, com a prova pilot, durant el Carnaval d'Encamp, que tindrà lloc del 9 al 12 de febrer. El projecte compta amb el suport econòmic del ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior i del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra (FNJA), alguns membres del qual també hi participen activament.

La presidenta de l'associació, Vanessa M. Cortés, ha explicat que és un projecte autònom perquè l'objectiu és que el liderin un grup de joves voluntaris, d'entre set i dotze persones, format per nois i noies. El grup s'està formant i professionalitzant per saber com actuar en cada situació, tot i que Cortés, psicòloga especialitzada en violència sexual, atendrà les víctimes d'agressions sexuals perquè siguin ateses i posar en marxa el protocol d'intervenció. També han seguit un curs de defensa personal i s'han establert uns protocols per saber com actuar, a més de simular les situacions amb què es poden enfrontar.

Per formar-se, Stop Violències ha convidat el Col·lectiu Punt 6, una cooperativa d'arquitectes, sociòlogues i urbanistes que expliquen com feminitzar els espais públics. Les especialistes fan un mapeig dels barris i ciutats per detectar els punts més conflictius, i proposen i impulsen accions com millorar la il·luminació d'un carrer fosc. Un altre col·lectiu convidat és Creació Positiva, que forma en violències sexuals i col·labora amb l'ajuntament de Barcelona. Finalment, també es desplaçaran al Principat les membres de Noctàmbula, que porten un projecte contra les agressions sexistes a l'oci nocturn, com el projecte que impulsa Stop Violències. A més de formar el voluntariat de la iniciativa 'No i punt', també impartiran xerrades obertes.

'Respecta'ns la festa de totes' pretén sensibilitzar sobre el terreny del qual es coneix com a “violència de baixa intensitat” que pateixen les dones quan assisteixen a festes. “És incòmode, però no està penat”, ha lamentat la presidenta de l'entitat. L'equip de voluntaris assistirà a tres esdeveniments com a prova pilot, i el primer que han escollit és el Carnaval d'Encamp. Abans, però, el col·lectiu en farà molta difusió, tant amb penjades de cartells com amb xerrades prèvies, i es farà una trobada prèvia amb el comú de la parròquia on tingui lloc la festa per informar-lo. Durant la festa es repartiran unes polseres amb el lema 'No i punt', que porta inscrit el número de telèfon 646 464, i al que podrà trucar qualsevol víctima d'assetjament o agressió sexual, on l'atendrà una especialista.

L'activitat també servirà per recopilar dades, ja que no hi ha cap estadística d'agressions sexuals. El grup de voluntaris també farà enquestes per conèixer la incidència d'aquesta violència i els resultats es faran públics el 25 de novembre, Dia internacional per l'erradicació de la violència contra les dones. Del que passi a cada festa també se n'informarà els comuns.

El projecte busca la implicació de les institucions i de la policia, ja que és una iniciativa transversal per acabar amb les violències contra les dones. A més del telèfon 646 464 habilitat per Stop Violències, el telèfon públic d'assistència 24 hores per a víctimes de violència masclista és el 181.