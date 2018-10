Una de les potes prioritàries dins del centre penitenciari de la Comella per treballar en la reinserció dels interns es basa en l'educació i la seva formació acadèmica. Fins a la data, els presos podien fer diversos cursos, i també treure's el graduat escolar, però a partir d'ara podran també fer formació universitària. I és que el Govern i la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), amb seu a Madrid, han tancat un acord verbal per tal que els interns puguin accedir a la proposta de graus i cursos que aquest centre ofereix. Falta encara rubricar de manera formal l'acord entre les dues parts, però aquest ja està actiu, han confirmat des del Govern. De fet, ja hi ha un reclús que ha demanat fer una de les formacions, concretament el curs d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. La demanda ja ha estat tramitada i s'està a l'espera del vistiplau perquè pugui començar.

Segons informa l'executiu, l'acord es vehicula a partir del centre que la UNED té a la Seu d'Urgell. Serà a través d'aquest que es facilitaran els llibres als interns interessats a fer formació universitària a distància. Així mateix, el director del centre de la capital aturgellenca es desplaçarà fins al centre penitenciari durant els períodes d'exàmens per fer als alumnes les proves pertinents.

Aquesta opció formativa s'afegeix a les ja existents al centre penitenciari, com les classes de català, castellà i d'història d'Andorra, tallers ocupacionals, cursos d'informàtica o d'altres encarats perquè sigui més fàcil que trobin feina un cop finalitzi la seva condemna.