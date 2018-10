La Cambra de Comerç i la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) preparen el relleu dels seus presidents. En el primer cas es produirà el mes de març i en el segon serà a finals d'any, quan s'obri el procés per trobar el substitut de Marc Pantebre. Aquest relleu a la cúpula de les dues entitats es produirà en un moment molt important, en plena negociació per part del Govern de l'acord d'associació amb la Unió Europea i en què les dues entitats tenen reptes molt importants.

En el cas de la Cambra, entrarà en vigor la modificació de la seva llei, celebra els seus 25 anys d'existència i té damunt la taula diversos projectes. Pel que fa a la modificació legislativa, l'entitat podrà presentar al Govern propostes de llei, introdueix canvis importants en el finançament, en la representativitat al ple i en la remuneració del president. D'aquesta manera, l'entitat rebrà cada any un import fix del Govern de 600.000 euros, revisable anyalment en funció de l'Índex de Preus al Consum (IPC) més un 10% de l'import recaptat sobre la taxa del registre de titulars d'activitats econòmiques. En relació al ple es vol donar més representativitat al teixit social. Es redueix de trenta a vint membres i en els sectors representats hi podrà haver quatre membres en comptes dels dos actuals. El càrrec del president passarà a ser retribuït i podrà delegar les seves funcions de representació en actes concrets en els vicepresidents o en el director.

Un altre dels objectius de la Cambra per a aquest any és la posada en marxa d'un mecanisme de resolució ràpida de conflictes, tota vegada que la dinàmica empresarial no es pot permetre suportar la durada de molts litigis davant els òrgans judicials. Conscients d'aquesta necessitat, el Col·legi d'Advocats i la Cambra estan impulsant la creació de la Cort d'Arbitratge del Principat d'Andorra (CAPA), que hauria de ser una realitat abans que acabi el 2018. Des de l'entitat també s'està seguint el curs de les negociacions sobre l'acord d'associació entre el Govern i la Comissió Europea. L'actual president és Marc Pantebre.

La CEA, per la seva banda, tancarà l'etapa de Xavier Altimir a la presidència. Aquest any es farà la segona edició dels premis CEA (15 de març), es consolidarà el projecte Marca Andorra i sobretot, s'ha de destacar la inauguració el proper 1 de febrer d'una delegació conjunta amb la PIMEC a Brussel·les davant les institucions i organismes de la Unió Europea (UE). Les patronals van signat divendres passat a Barcelona una actualització del seu conveni marc de cooperació del 2009 per tal de recollir aquest nou àmbit de col·laboració. Tant la PIMEC com la CEA reconeixen així la importància de la normativa i les polítiques comunitàries i la necessitat d’estar presents a la capital europea. Actualment, un 70% de la normativa espanyola i catalana té el seu origen en directives i reglaments de la UE. Alhora, els fons europeus han esdevingut un recurs de finançament per a les empreses, sobretot per a la recerca i la innovació, amb programes com l’Horizon 2020. La participació de les pimes, però, és encara modesta en la majoria de programes. Per altra banda, recentment s'ha posat en marxa una nova comissió de treball que és l'ANDBlockchain, que es reuneix cada dilluns al vespre.

La CEA realitza una activa funció d’interlocució amb el teixit empresarial andorrà, les institucions i la societat andorrana en general. Els seus principals objectius són: la integració, la promoció, la comunicació i el creixement tant d’afiliats com d’empreses individuals dedicant esforços a la promoció del país, tant en l’àmbit econòmic com turístic. Així mateix, efectua un treball actiu per promoure l’impuls de noves idees d’emprenedoria i als joves empresaris donant suport al futur empresarial andorrà. Es dona la coincidència que durant l'etapa de presidents de Marc Pantebre i Xavier Altimir a la Cambra i a la CEA, respectivament, es va viure el període de la gran crisi, que també va afectar l'economia andorrana.