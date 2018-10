La música de Mendelssohn i la veu d'Aina Clotet han iniciat, aquest dissabte al vespre al Teatre Comunal d'Andorra la Vella, el XIV Cicle de l'ONCA al Principat. El programa, titulat 'Integral Simfonies Mendelssohn II' es va estrenar el passat dijous al Petit Palau, una experiència que el director escènic Joan Hernández ha definit de “fantàstica”.

L'espectacle neix d'unir quatre simfonies de Felix Mendelssohn, escrites quan el compositor tenia només 12 anys, amb uns textos de la seva germana Fanny, que el públic ha pogut escoltar de la veu de l'actriu catalana, Aina Clotet. Hernández ha destacat que amb el text “hem reivindicat la figura femenina i de dona també artista i creadora de Fanny Mendelssohn”, que per la seva condició de dona “va haver de viure a l'ombra del seu germà”, tot i ser una excel·lent compositora i pianista. Prova d'això en són les 466 obres que va compondre. Ara bé, només podia demostrar el seu art amb la música en el cercle més íntim i familiar, i no va rebre cap reconeixement en vida.

Durant una estona, doncs, Aina Clotet s'ha convertit en Fanny Mendelssohn i entre simfonia i simfonia, ha llegit quatre cartes, que han retratat el paper de la dona durant la primera meitat del segle XIX a través de la seva relació amb la família i el context social. La construcció teatral és senzilla, però suficient perquè la gent pugui identificar el personatge amb ella. Joan Hernández ha explicat que quan li van fer la proposta d'encarregar-se de l'adaptació de textos i la dramatúrgia, de seguida va pensar en una actriu i ha confessat que “tenia moltes ganes de conèixer i treballar amb l'Aina”.

El concert ha començat amb una carta que el pare de Fanny Mendelssohn va adreçar a la seva filla i que ha introduït la primera peça musical, la 'Simfonia número 4 en do menor' de Fèlix Mendelssohn. Tot seguit, el relat ha continuat amb la infància de Fanny, les dones de la seva família i la influència que van tenir en ella, per deixar pas a la 'Simfonia número 6 en mi bemoll major'. Després, un escrit de Jean-Jacques Rousseau ha situat els espectadors a la realitat de l'època i a la dualitat dona-artista, per passar a escoltar la 'Simfonia número 12 en sol menor'. Ja a la recta final, unes declaracions de Fèlix faran que Fanny faci front, definitivament, a la realitat social imposada per la seva condició de dona per sobre de la seva condició de creadora; mentre la 'Simfonia número 8 en re major' ha posat el punt i final al concert.

Amb un nou cicle ja en marxa, el proper concert de l'ONCA -formació impulsada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà- serà el dijous, 22 de febrer. Porta per nom 'ONCA i Joan Enric Lluna' i, en aquesta ocasió, la formació andorrana comptarà amb el solista de clarinet i director convidat Joan Enric Lluna, per interpretar obres d'Spohr, Bruch i Guinovart.