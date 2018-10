El president suplent del grup parlamentari mixt i conseller general socialdemòcrata, Pere López, no sap si el cap de Govern, Toni Martí, el convidarà a assistir a les reunions a Brussel·les per avançar en les negociacions amb l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE). Martí ha dit que el més lògic seria que hi acudís López, fins ara president del GPM, i el nou president del GPM, Josep Pintat, després dels canvis al grup. Amb tot, López no sap si rebrà la invitació del líder de l'executiu.

Per a López, estigui convidat o no, l'important és que “Andorra negociï un bon acord d'associació amb Europa”. El conseller ha recordat que el PS sempre hi ha treballat a favor, “i ho seguirem fent; en tot cas, la nostra contribució és innegable durant els tres anys que portem de legislatura”, ha insistit. El socialdemòcrata també ha remarcat que “en un primer moment, molts partits s'hi van oposar, equivocadament, demostrant poca visió, mentre nosaltres hem treballat molt i tenim la consciència molt tranquil·la”. López ha afirmat que el seu partit seguirà fent pedagogia sobre el que considera “un acord imprescindible per al país”. El conseller ha admès que les converses amb la UE avancen bé, però com que no es tancaran durant el que queda de mandat de Martí, “portarem la seva concreció al nostre programa electoral”.

D'altra banda, López ha dit que encara no s'ha entrat la demanda contra la Sindicatura per haver-lo destituït de president del grup parlamentari mixt, i ha subratllat que “no esperàvem altra cosa que el Tribunal Constitucional acceptés a tràmit” el recurs d'inconstitucionalitat de les lleis de competències i transferències comunals, presentat pel PS, SDP i Liberals. El TC s'haurà de pronunciar al respecte durant les setmanes que venen.