El ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany, ha insistit que el SAAS està treballant per implementar les mesures adequades per resoldre “la crisi” del servei d'Urgències, després que el personal, tant mèdic com d'infermeria, hagin expressat públicament el seu malestar per la manca de plantilla i una gestió que consideren ineficaç. El ministre ha admès, durant l'escudellada que ha tingut lloc aquest dissabte al migdia a Sant Julià de Lòria, que “pot semblar que hi ha una certa laxitud amb aquest tema, però fa temps que s'està treballant per buscar recursos sanitaris, és a dir, metges per a Urgències”. De fet, el director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet, ha explicat aquesta setmana que entre gener i març s'incorporaran deu facultatius a ple temps al servei. Amb tot, Àlvarez ha matisat que la dificultat per trobar personal és inherent al país, i que afecta totes les especialitats, perquè “no hi ha molta oferta i a l'hora de plantejar-se pujar al país, costa”. El titular de Salut ha reiterat que hi ha diverses contractacions que es tancaran en les pròximes setmanes.

Àlvarez també ha afirmat que entén el mal clima laboral que s'ha estès per Urgències, ja que a la plantilla se li ha ajuntat un cert endarreriment en cobrir les places, el personal que ha plegat o està de baixa, i les puntes de feina d'hivern, amb una gran afluència de turisme, la pandèmia de la grip, els accidents d'esquí… “Entenc que la gent ha estat al límit, que se li ha exigit un esforç suplementari i no se li ha explicat prou que s'estava treballant a buscar solucions”, ha argumentat el ministre.

D'altra banda, Àlvarez Marfany ha puntualitzat que no coneixia la carta que el personal d'Urgències va enviar al ministeri, ja que data del 2013 i es va adreçar a l'aleshores ministra, Cristina Rodríguez. “Jo no ho sabia, però estic disposat a rebre a qui faci falta”, ha assegurat, i ha advertit que tot i que les solucions estan en marxa, els resultats no es veuran de seguida. Amb tot, “la voluntat hi és, i farà que el clima laboral millori”, ha confiat.

Quant al grup de treball que la direcció del SAAS vol crear amb quatre facultatius i quatre representants d'infermeria d'Urgències, Àlvarez ha aclarit que ho seguirà , però que no s'hi vol immiscir.

Després de l'exposició pública del director assistencial del SAAS de les mesures per pal·liar les mancances a Urgències, l'equip mèdic i d'infermeria ha argumentat, mitjançant una nova carta, que tot i que hi ha bona predisposició de la direcció, “la situació actual del servei seguirà igual, avui i en les setmanes que venen. La nostra preocupació persisteix. Volem garantir la millor atenció i el millor servei als nostres usuaris i ara mateix no ho podem fer”. Quant al clima laboral i a la dificultat per contractar servei mèdic, el personal ha tornat a culpar “la gestió del cap de servei, el Dr. Gómez Jimenez” que, segons la plantilla d'Urgències, “ha causat, entre d'altres, que l'últim any hagin deixat el servei sis metges, i tres més durant aquest gener, incloent-hi un coordinador del servei”.