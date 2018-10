El 2017 es va tancar amb un total de 312 explotacions agràries, 115 de les quals amb bestiar i d’altres 197 sense. Aquest xifra suposa una reducció de tres explotacions menys que les que hi havia registrades al 2016 i, en aquest sentit, cal destacar que les que tenen bestiar s’han mantingut mentre que han davallat les que no en tenen, que al 2016 eren 200. Concretament, se n’han perdut quatre a Ordino, passant de 23 a 19 i, a Andorra la Vella una, ja que el 2016 n’hi havia 28 i el 2017 es va tancar amb 27. En canvi, se n’han guanyat dos a Sant Julià de Lòria.

Cal destacar que la parròquia que compta amb un major volum d’explotacions és Sant Julià de Lòria, amb 65, seguida de la Massana amb 55 i Canillo amb 48. En canvi, la parròquia que compta amb un menor nombre d’explotacions és Escaldes-Engordany, amb 28. Per tipus, cal destacar que també a Sant Julià de Lòria és on n’hi ha més d’agropecuàries, 33, i que on menys n’hi ha és a Escaldes-Engordany, només set. Quant a les agràries, la Massana amb 38 és la parròquia que en té més i, en canvi, Ordino la que menys, amb 19.

Pel que fa a la superfície d’aquestes explotacions i la seva finalitat, cal destacar que un 65% dels metres quadrats de les que tenen bestiar es destinen al peixeder i un 29% al dall, mentre que un altre 4% està dedicat al tabac i un 1% a l’hort. Pel que fa a les explotacions sense bestiar, un 53% es dedica a peixeder, un 29% a tabac, un 11% a dall i un altre 4% al cultiu de patates, mentre que un altre 2% és per a hort.

Pel que fa a la piràmide d’edats dels titulars i delegats de les explotacions, cal destacar que la franja on hi ha més titulars (82) és la que va dels 51 als 60 anys. Altres 67 tenen entre 61 a 70 anys i 62, de 71 a 80. Quant a les persones més joves, hi ha 43 que tenen entre 41 i 50 anys i 17, de 31 a 40, mentre que només cinc tenen menys de 30 anys. Pel que fa als delegats, també és la franja que va de 51 a 60 anys on n’hi ha més, 25, seguida de la que va dels 41 als 50 anys, amb 21 persones. D’altres 15 tenen entre 61 i 70 anys; 13, entre els 31 i els 40 anys, i quatre entre 21 a 30 anys.