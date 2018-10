L’aerolínia de baix cost Ryanair ha posat en marxa aquesta setmana la seva nova política d'equipatges, segons la qual els clients sense “embarcament prioritari” poden pujar un sol equipatge petit a l'avió, mentre que el més voluminós s'ha de baixar a la bodega de manera gratuïta, a la porta d'embarcament. Ryanair ha explicat que l'embarcament prioritari (que inclou les tarifes Plus, Flexi Plus i Family Plus) es pot adquirir per cinc euros a l'hora de fer la reserva, o afegir-lo més tard per sis euros fins a dues hores (a Ryanair.com) i mitja hora (a l'aplicació de Ryanair) abans de l'hora prevista de sortida. I la resta de companyies que utilitzen més sovint els andorrans quines tarifes apliquen'

Vueling. En els vols d'aquesta companyia és possible pujar a l'avió amb dues bosses: una maleta de mà (55 x 40 x 20 cm) i una altra de petita: bosses, motxiles… que sempre cal col·locar sota del seient a fi i efecte de permetre que en el portaequipatges hi capiguen les maletes de la resta de passatgers. Si hi ha equipatges que no hi caben es baixen a la bodega i de manera gratuïta.

Easy Jet. En els vols de baix cost es manté la restricció de viatjar amb una única maleta a bord (56 x 45 x 25 cm). Només en poden portar dues els viatgers que tinguin la targeta easyJetPlus, els que disposin d'un bitllet de tarifa Flexi, un Up Front (seient de la part davantera), un Extra Legroom (amb més espai per poder estirar les cames) o aquells que viatgin amb un nadó més petit de dos anys. Fa dues setmanes, la companyia va endegar la facturació Hands Free (mans lliures) que permet al passatger facturar el seu equipatge de mà com a prioritari i ser dels primers en pujar a l'avió.

Air Europa. La companyia autoritza un equipatge de mà (55 x 35 x 25 cm) i és possible pujar a bord amb una altra bossa. Air Europa disposa d'una tarifa més econòmica per als viatgers que no duguin equipatge.

Air France. La companyia autoritza un equipatge de mà (55 x 35 x 25 cm) que pot variar segons la classe en la qual es viatgi. El pes màxim serà de dotze quilos (classe turista) i divuit (Premium, Economy, Business i Première)

Iberia. El passatger pot pujar a bord una maleta de cabina i un accessori personal. Les dimensions màximes són 56 x 45 x 25 cm i si es viatja en classe Business es poden portar dues maletes.

Norwegian. La companyia de baix cost fa la diferència entre vols de curta i mitjana distància. Disposa de tres tarifes (Lowfare, Lofare+ i Flex). Totes inclouen l'equipatge de mà però és la tarifa la que determinarà les mides. Les dues primeres inclouen una maleta de mà gratis (55 x 40 x 23 cm) i un petit article personal sempre que no se superi, en conjunt, els deu quilos. La tarifa Flex augmenta aquest pes fins als quinze quilos.