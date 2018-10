Tal dia com aquest dissabte, un 20 de gener, però fa 25 anys enrere, Sant Julià de Lòria inaugurava la biblioteca comunal. L'obertura era possible gràcies a la tasca dels llavors cònsols Tor i Cairat, del conseller Moles i de Teresa Areny. A dia d'avui, un quart de segle després, la biblioteca ja està plenament consolidada i compta amb més de 3.800 socis, “una xifra prou important com per prendre-la molt seriosament i per valorar moltíssim la tasca que fa aquí al poble”, ha dit el conseller de Cultura del comú lauredià, Josep Roig. A més, des del 2009, la biblioteca també és universitària, ja que compta amb la participació de la Universitat d'Andorra.

Aquest divendres al vespre s'ha celebrat l'acte commemoratiu del 25è aniversari de la biblioteca al vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, que és l'edifici que acull aquest espai. La celebració ha estat presidida pel cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila; el rector de l'UdA, Miquel Nicolau; i el conseller de Cultura, Josep Roig. També hi han assistit altres consellers del comú lauredià. Roig ha destacat el paper de la biblioteca com a espai de difusió de valors culturals i de coneixement, i també la possibilitat que cada persona s'endinsi en camins i mons que porten cap a la llibertat, la qual cosa “penso que ha complert sobradament”, ha dit. Com a exemple, el conseller lauredià ha posat els cicles de lectura que s'organitzen des de la universitat, com el 'Nascuts per llegir', o els que fan de llengua catalana, anglesa i francesa per als alumnes, per tal de fer arribar encara més el món literari als joves. A més, Josep Roig també ha recordat les tertúlies literàries que s'organitzen des de la biblioteca i que permeten acostar obres més actuals als usuaris.

Com a reptes de futur per la biblioteca comunal i universitària de Sant Julià de Lòria, Roig ha apuntat, d'una banda, el fet de continuar amb els cicles de lectura amb els més petits, ja que cada cop hi ha més usuaris i, precisament, són els lectors del futur. “És molt important que la canalla vegi la lectura no pas com una obligació, sinó com una cosa per passar-ho bé, ha remarcat el conseller. I d'altra banda, el fet de continuar treballant conjuntament amb la universitat i el seu rol de difondre coneixements als estudiants, també al voltant de la investigació.

La celebració dels 25 anys de la biblioteca de Sant Julià s'ha completat amb dues activitats per a petits i grans. Abans de l'acte commemoratiu s'ha fet una sessió de contacontes infantil amb la companyia La Minúscula, sota el títol 'Contes musicals per a un món millor', i després de la celebració oficial també hi ha hagut un contacontes pels adults a càrrec de la mateixa companyia, titulat 'Els fruits de la passió'. L'acte commemoratiu també ha comptat amb una lectura de fragments amb música a càrrec de Joan Hernàndez i Àlex Arajol. I com a tota celebració, no hi podia faltar un pastís, que ha posat el toc més dolç a l'aniversari.