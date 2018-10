Doblegar pàgina per pàgina, retallar donant forma o innovar mitjançant plantilles. Són les tres tècniques que Susana Ginesta domina per convertir llibres en desús en manualitats artístiques, que tan poden servir d'objecte de decoració com de regal. Ginesta ha impartit aquest divendres a la tarda un taller de 'paper book art' a la biblioteca d'Encamp. A l'activitat, dirigida a adults, hi han participat sis persones. La responsable del taller ha mostrat diverses de les obres que ha fet amb llibres i ha ensenyat la tècnica de cadascuna. Ginesta ha insistit que l'important és anar provant i innovant, deixar-se portar per la imaginació, però si necessitem una ajuda, a la xarxa hi ha infinitat de models i tutorials per inspirar-se.

Una flor, un cor, una làmpada (sense bombeta), un eriçó, etcètera, són algunes de les propostes realitzades per Ginesta, que ha portat al taller per ensenyar el resultat final. Després de fer una demostració, la professora ha convidat els assistents a comprovar les seves habilitats i els ha insistit que seguissin a casa. Llibres, cola, un cúter i tot el que la teva imaginació et demani valen per crear 'paper book art'.