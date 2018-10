Un total de 38 alumnes han rebut els seus diplomes després d'haver completat els estudis de CEFA (Certified Effas Financial Analyst) amb disset estudiants i el Programa d’Assessorament Financer i Gestió Patrimonial (PSP) amb 21. Els inscrits són, en la seva majoria, empleats de diferents empreses andorranes, principalment bancs que tenen com a objectiu preparar-se per l’entrada en vigor de la normativa europea MIFID II (nou marc normatiu sobre mercats i instruments bancaris). La formació s'ha fet a Andorra la Vella.

L'acte de graduació i d'entrega de títols el Programa d’Assessorament Financer i Gestió Patrimonial de la promoció 2016-2017 de l’Institut d’Estudis Financers a Andorra, va comptar amb la conferència de l'economista i professor Óscar de la Mata. Els assessors financers han de tenir clara la importància de l'”economia del comportament”. Hi ha insistit De la Mata en un acte que ha comptat amb la presència del ministre d’Economia. Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya. L'economsta ha posat en valor la trajectòria i el pensament del Nobel d’economia 2017, Richar Thaler, conegut per qüestionar la visió més racional de l'economia, i ha recordat als nous assessors que ho hauran de tenir present per desenvolupar la seva tasca professional amb èxit.

“Hi ha molta gent que compra coses que no necessita”, explica De la Mata, o “que no estalvia per la jubilació tot i saber que hauria de fer-ho”; i si aquest comportament més impulsat per l'emoció que per la raó continua fins a nivells més grans, “tenim persones que no poden pagar la hipoteca perquè al seu dia van voler comprar una casa més gran de la que podien tenir”, conclou. De la Mata ha reivindicat el pensament de Thaler, que va treballar amb l'experimentació social, la psicologia i la neurociència per conèixer els paràmetres que fan prendre les decisions, “perquè ajuda a entendre moltes de les situacions actuals”.

El professor també ha recordat la visió optimista de l'economia que proposa Thaler: “El que fan els altres sí que importa, no som tan egoistes com ens pensàvem i com ens havien dit fins ara”, i ha recomanat als nous assessors que mantinguin aquesta actitud. Un compromís amb la societat i l'entorn, a més a més, que “cada vegada està més valorat i té un retorn especialment positiu”.