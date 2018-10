El Tribunal de Corts ha suspès aquest divendres el judici pel 'cas Gao Ping' per analitzar les diferents qüestions prèvies que les defenses han anat presentant al llarg d'aquesta setmana. El tribunal ha destacat que se centrarà especialment en aquelles que afecten el procés, és a dir, les que qüestionen la legitimació de la presècnia a la causa de la defensa del Govern i dels actors civils (els accionistes que demanen indemnitzacions). El president del tribunal, Josep Maria Pijuan, ha recordat que un cop resolgui aquesta legitimació, un fet que podria estar enllestit la setmana vinent, s'obrirà un termini perquè les parts puguin al·legar aquesta decisió, amb la qual cosa la represa del judici es podria ajornar 'sine die', ja que també ha insistit en el fet que la vista no continuarà fins que s'hagin resolt aquests possibles recursos.

D'aquesta manera, o bé es decideix retirar de la causa el Govern i/o els actors civils o la seva continuïtat, hi ha la possibilitat que, tant les defenses dels acusats que han presentat les qüestions prèvies com les del Govern i els actors civils, decideixin presentar recursos a les instàncies superiors. Així, el tribunal no reprendria el judici fins que aquestes qüestions hagin estat resoltes. Cal destacar, en aquest sentit, que entre les possibles vies que tenen les parts hi ha anar al Tribunal Superior o presentar recursos de nul·litat, entre d'altres, en el cas del Govern o un recurs d'empara en el cas dels lletrats defensors. “El judici se celebrarà quan es pugui”, ha remarcat Pijuan, afegint que pel que fa a la resta de qüestions prèvies, és possible que no es faci una resolució separada.

Cal destacar que, durant aquest divendres, les defenses han continuat insistint en els defectes de la causa i que haurien de suposar la nul·litat. D'aquesta manera, una de les lletrades, Anna Solé, ha manifestat que durant les jornades en què s'han estat presentant les qüestions prèvies s'ha evidenciat la vulneració al dret a la defensa i que això és una qüestió que “no ens podem permetre”. D'aquesta manera, ha recalcat que els errors en la instrucció són “patents” i “totalment insalvables” i que, per tant, la continuació del judici és “totalment inviable”. “Això és el Titànic amb la col·lisió entre la macrocausa de BPA i la vulneració del dret a la defensa”. Incidint en les qüestions prèvies presentades, les defenses han posat en relleu que no es va poder fer de la manera correcta la tria contradictòria de les proves, que es va trencar la cadena de custòdia i que no s'ha pogut tenir accés a la totalitat de les proves, especialment a les actes de la comissió per a la prevenció del blanqueig de l'entitat. El ministeri fiscal ha negat totes aquestes anomalies argumentades pels lletrats defensors i els ha apel·lat a “no jugar a la confusió” i a que siguin lleials, recordant que els escrits de la defensa feien referència, per exemple, a les actes i que, per tant, n'havien de disposar. En aquest sentit, ha remarcat que el procediment s'ha fet de la manera correcta i ha lamentat que durant la instrucció hi va haver proves que van desaparèixer, com dues llibretes de Joan Pau Miquel.

La darrera de les qüestions prèvies presentades per les defenses ha fet referència al fet que s'han incorporat com a annexades a la causa d'altres, com per exemple el 'cas Emperador', de manera “irregular”, la qual cosa suposa una vulneració als drets a un procés degut, a la intimitat i a la seguretat. Entre d'altres arguments ha manifestat que les incorporacions de proves s'han de justificar a través d'un aute i que no s'ha procedit d'aquesta manera. D'altres defenses han criticat que s'hagi incorporat les causes senceres, sense que s'hagi justificat què és el que interessa. Consideren que això pot portar a sentències contradictòries i han destacat que no entenen perquè no s'han agrupat totes les causes en una de sola.