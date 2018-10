Dues persones han resultat ferides lleus, aquest divendres al matí, en dos accidents de circulació que han tingut lloc en dos punts diferents de la xarxa viària del país, en concret, a la parròquia d'Andorra la Vella.

El primer accident, amb un únic vehicle implicat, una motocicleta Kymco Movie 125 amb matricula andorrana, s'ha produït pels volts de dos quarts de 12 del matí a la rotonda de la Margineda. El conductor, un home resident de 29 anys, ha resultat ferit i ha estat atès pel SUM al mateix lloc de l'accident, que l'ha traslladat posteriorment a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per passar una exploració més exhaustiva, tot i que ja ha rebut l'alta mèdica, segons ha confirmat el SAAS. La policia ha explicat a l'ANA que el motorista hauria perdut el control del vehicle i que la causa podria ser la humitat de la carretera, que hauria fet que la moto rellisqués. Fins al lloc de l'accident s'hi ha desplaçat un camió dels bombers per netejar la via de possibles restes, com ara vidres o plàstics.

El segon accident ha tingut lloc una estona després, a quarts d'una del migdia, a l'alçada del número 3 del carrer Fiter i Rossell. Igual que el primer, només s'hi ha vist implicat un vehicle, en aquest cas un ciclomotor Peugeot Kis amb matricula andorrana. La conductora, una dona resident de 23 anys, hauria maniobrat malament el manillar de la moto en el moment de desestacionar-lo, resultant ferida. Tot i que des del SAAS han informat que li estan fent proves per valorar l'abast de les lesions, fonts policials han explicat que no serien de gravetat.