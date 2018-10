Paula Echevarría no havia trepitjat encara el plató del nou programa que protagonitzarà, Tornar-te a veure. Finalment, ho ha fet per donar-li una sorpresa a una fan.

Carlos Sobera li va preguntar llavors a l'actriu i model pels projectes que té en ment a curt i llarg termini. "Onada de crims", el nou llargmetratge de Gràcia Querejeta, entre els seus projectes de present. "Els nostres", com incorporació de futur. Segueix així l'estela que deixen Blanca Suárez i Hugo Silva, presents en la primera temporada.

"Per a mi és tot un privilegi que un grup com Mediaset España, que és un referent en la producció de ficció de cinema i televisió, compti amb mi per a projectes que em permetran explorar nous registres com a actriu ", ha conclòs.

Va deixar caure també Paula una exclusiva: protagonitzarà a la tardor una sèrie de talla per a la cadena. Això sí, no va donar més detalls. Va assegurar que entraven dins el contracte signat amb Atresmedia.