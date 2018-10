La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC ) obriran l’1 de febrer una delegació conjunta a Brussel·les davant les institucions i organismes de la Unió Europea (UE). Les patronals han signat aquest divendres a Barcelona una actualització del seu conveni marc de cooperació del 2009 per tal de recollir aquest nou àmbit de col·laboració. Tant la PIMEC com la CEA reconeixen així la importància de la normativa i les polítiques comunitàries i la necessitat d’estar presents a la capital europea. Actualment, un 70% de la normativa espanyola i catalana té el seu origen a directives i reglaments de la UE. Alhora, els fons europeus han esdevingut un recurs de finançament per a les empreses, sobretot per a la recerca i la innovació, amb programes com l’Horizon 2020. La participació de les pimes, però, és encara modesta en la majoria de programes.

El Principat d’Andorra es troba en plena negociació d’un acord d’associació amb la UE que en cas d’arribar a bon port comportarà haver d’assumir bona part de la normativa, polítiques i programes de la UE. El pas següent en el qual s’està treballant és que la CEA esdevingui membre associat d’Ueapme, la patronal europea de pimes i autonòms, amb el mateix estatus que les patronals de Suïssa, Liechtenstein o Turquia, i de la qual PIMEC n’és soci fundador i n’ostenta la vicepresidència.

El president de la PIMEC, Josep González, ha assenyalat que “les pimes catalanes hem de tenir un rol essencial a la definició de les normes i polítiques comunitàries. D’aquí la nostra presència històrica a Ueapme i ara la delegació permanent a Brussel·les”. El president de la CEA, Xavier Altimir ha afegit que “després de l’obertura econòmica que el Govern d’Andorra va dur a terme l’any 2012, la col·laboració amb la PIMEC i la més que probable participació de la CEA a Ueapme, no fan més que reforçar l’obertura cap a Europa de les empreses andorranes, dins el nou marc de les relacions internacionals en les quals estem immersos”.