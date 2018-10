El president de Nord Andorrà, Josep Montané Pons, i el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, han signat aquest divendres un conveni per complir amb el Reglament d’infraestructura per a la càrrega de vehicles elèctrics en aparcaments públics. El comú informa en un comunicat que la mesura afectarà els aparcaments comunals verticals del Puiet i del CEO, on ja hi ha hagut una demanda. Els abonats podran sol·licitar directament el subministrament elèctric a la companyia que abasteix les Valls del Nord.

El projecte elèctric i la canalització elèctrica, des del comptador fins a la plaça d’aparcament, a més de la instal·lació del punt de càrrega, anirà a càrrec del comú d’Ordino i Nord Andorrà farà possible el subministrament elèctric a les places específiques. L’empresa també col·locarà el comptador per a cada nou abonat que així ho demani.

Així mateix, es preveu habilitar més places per atendre la demanda dels propietaris de vehicles elèctrics. Actualment, a la parròquia hi ha tres punts de càrrega per a vehicles elèctrics en aparcaments exteriors: un a Prat de Call i dos a Arcalís, a l’aparcament dels Planells i a l’Hortell, i val a dir que està en marxa un quart lloc a l’aparcament exterior del CEO.