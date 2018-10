S'ha acabat això de rebuscar a les butxaques monedes deixa anar so bitllets petits per donar a l'església en el moment de passar el raspall . Una Església de París està provant una alternativa al pagament amb efectiu i, ara, en comptes de la tradicional cistella, es passarà una altra, però amb un terminal bancari incorporat. Aquesta cistella és coneguda a França com ' La quet' –

A partir del proper diumenge, els fidels de l'església de Sant-François de Molitor , al districte 16 de la ciutat , poden usar els seus targetes de dèbit o crèdit per donar quantitats al clergat, tal com informa ' Le Figaro '.

"La premissa és simple: una generació sencera fa servir cada vegada menys bitllets i monedes ", va dir la diòcesi de París en un comunicat.

Les cistelles mantenen el seu disseny tradicional però s'acceptaran donacions digitals de dos a deu euros . Les recol·leccions setmanals segueixen sent una font d'ingressos clau per a les esglésies catòliques de França, i representen el 23 per cent dels més de 600 milions d'euros donats en 2016 . A París, el feligrès mitjà contribueix amb gairebé 100 euros a l'any .

Des d'octubre de 2016, vuit esglésies de París han acceptat pagaments a través de la "La quet " o ' The Collection' . "Augmentem els recursos d'una parròquia perquè les donacions són de dos a cinc vegades més altes que en efectiu", va dir Stanislas Billot de Lochner , cofundador de < b> Obole Digitale ( "Oferta digital"), que va crear la cistella.