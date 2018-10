A Rússia, tot el que pugui fer olor de homosexualitat no està ben vist, de manera que aquest vídeo, no ha caigut gens bé als superiors d'aquests cadets d'aviació . Segons punta 'La Vanguardia' els joves es trobaven en el Institut Ulianovsk , el rector, Serguei Krasnov, s'ha pres el vídeo com una autèntica ofensa i una falta de respecte cap a la institució, ja que portaven al vídeo les gorres i les corbates, de manera que, segons diu el rector "no hi ha excusa" .

com es pot veure al vídeo, els joves, en calçotets i amb diferents vestits com cinturons al voltant del coll, les botes militars i amb objectes com trepants, escombres o baietes i productes de neteja. Ells no esperaven que es fes viral i molt menys que arribés a la Agència Federal de Transport Aeri , que ha assegurat que " es prendran les mesures més estrictes " i que no permetran als joves ser pilots civils.

de tot arreu del món han mostrat suport als cadets, i fins i tot han iniciat una campanya per la pàgina Change.org, que ja tienemás de 400.000 signatures , perquè no es castigui els cadets per un vídeo amb el qual pretenien divertir-se i riure amb ell. Han rebut també, mostres de suport a forma de vídeos imitant el seu perquè es normalitzi la situació.