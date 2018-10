Romy McCloskey , un dissenyadora de vestuari nord-americà, va utilitzar els seus coneixements per reconstruir l'ala d'una papallona i, a més de salvar la vida de l'insecte , McCloskey ha aconseguit que recuperi el vol .

la dissenyadora ha estat cuidant de la papallona des de l'octubre del any passat , quan la va trobar, tot i ser eruga , al jardí de casa seva. Tan sols tres dies després des que es convertís en alevilla, la papallona es va trencar una de les seves ales . McCloskey va buscar una solució.

Una amiga de la dissenyadora li va enviar un vídeo dede s'explicava com podia reparar les ales del petit insecte i això és exactament el que va fer.

"Vaig pensar que, atès que dissenyava tant, tallava i muntava vestits … podia intentar-. i estic molt contenta d'haver-ho fet!" Va publicar en Facebook .

McCloskey , amb una precisió de cirurgià, va trasplantar l'ala d'una papallona morta al seu exemplar ferit . Per a això va utilitzar unes pinces , tisores , talc , ciment de contacte i un escuradents de dent < / b> s, entre altres coses.

Va assegurar la papallona amb un penjador doblegada per poder extreure-li les ales danyades. "No et preocupis, no fa mal. És com retallar els cabells o les ungles", va escriure en Facebook.

"Vam tenir un vol reeixit! Un ràpid gir pel pati del darrere, després un petit descans sobre els arbustos … després … 'com el llom d'un card' … volava ! El meu cor es va elevar amb ell, ¡sense cap mena de dubte! " va continuar.

Finalment, la papallona va volar en llibertat .