Un total de cinc estudiants del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ja són al Principat per compartir, durant les properes tres setmanes, els seus coneixements en matemàtiques, ciències i tecnologia amb els alumnes de batxillerat d'Andorra. Tots cinc donen classes en alguns centres del país, una experiència que nodreix a totes dues parts, tant als estudiants andorrans com als del MIT. L'arribada d'aquests alumnes a Andorra forma part del programa de MISTI Global Teaching Lab, una iniciativa del MIT per exportar els seus alumnes arreu.

Tots ells, menys un, s'han presentat davant de la premsa i també amb el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, i el ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, a l'espai d'Innovació d'Actua, situat a Caldea. “Enriquir-nos i enriquir els nostres joves a través de l'educació, l'anglès i utilitzant un dels centres més prestigiosos del món”, ha ressaltat Jover. Tal com ha explicat el ministre d'Educació, van arribar el dia 8 de gener i des d'aleshores que viuen amb famílies del Principat i tenen edats compreses entre els 20 i 22 anys. Els costos associats al desplaçament dels estudiants han estat costejats per Vall Banc, arran d'un acord entre l'executiu i l'empresa bancària a un cost total de 12.500 dòlars.

La Hanna Tseng, nord-americana i estudiant de 'Biological Engineering', és una de les participants dels programa MISTI. En la seva estada a Andorra està ajudant com a professora de ciències i ha explicat que intenta ensenyar sobre aquest àmbit i l'impacte d'aquests estudis al conjunt del planeta, “ja que la ciència i la tecnologia són cada cop més internacionals”, ha dit. Tseng també ha destacat la importància de compartir aquests coneixements i ha dit que els estudiants, amb el seu testimoni, poden prendre una decisió més clara sobre el que els hi agradaria fer en un futur, a més de saber com es desenvolupa la recerca i la tecnologia als Estats Units.

Per la seva part, Saboya s'ha referit a la relació entre Andorra i el MIT en l'àmbit de la Innovació, i ha explicat als estudiants els projectes que s'estan duent a terme. El ministre ha mostrat als alumnes el vehicle autònom que s'està provant a Andorra (Persuasive Electric Vehicle -PEV), el CityScope amb la projecció de diversos projectes i també la zona reservada per als investigadors. També els ha parlat del TerMITes, el conjunt d'eines i sensors per observar la relació entre el comportament humà i el consum d'energia, un projecte que s'està desenvolupant a les escoles així com de l'aplicació informàtica que està desenvolupant l'OBSA, que permet conèixer el potencial d'aprofitament de l'energia solar a les cobertes dels edificis del país.