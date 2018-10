Incrementar els ajuts a la compra de furgonetes elèctriques pures és el principal objectiu del Programa Engega 2018. Així ho ha anunciat aquest dijous el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, en el marc del balanç del programa 2017 i de l’evolució de les matriculacions. Saboya ha explicat que cal “treure furgonetes velles de la circulació” i que, a més a més, tenen un notable impacte en la qualitat de l’aire per les emissions que desprenen.

D'aquesta manera, s'incrementa l’ajut del Govern de 9.000 a 10.000 euros per a la compra de furgonetes elèctriques pures, a més dels 1.000 euros que aporta el concessionari. D’altra banda, per afavorir la renovació de les furgonetes, també s’incrementa l’ajut al desballestament d’aquests vehicles, passant dels 750 als 1.250 euros. Pel que fa al pressupost del programa 2017, es manté en 850.000 euros, amb la voluntat de seguir potenciant la mobilitat elèctrica i no es descarta que es pugui ampliar, com va succeir l'any passat, quan es va dotar amb 150.000 euros més coincidint amb la Fira d'Andorra la Vella i la del vehicle d'ocasió a Sant Julià de Lòria.

El ministre també ha valorat molt positivament l'edició 2017 del pla Engega, ja que s'han matriculat 54 vehicles elèctrics i híbrids endollables. També s'ha produit un augment notable dels vehicles elèctrics purs, que s’emmarca en la modificació que va patir el programa per potenciar més els elèctrics purs que els híbrids endollables, amb ajuts de fins a 8.000 euros per als turismes elèctrics purs i de fins a 4.000 per als híbrids. Saboya ha reconegut que l'Engega és fonamental per propiciar la venda de cotxes elèctrics, ja que el seu preu és elevat.

Una de les novetats que ha presentat el ministre en roda de premsa és l’eliminació d’un incentiu actual en la taxa de tinença de vehicles que afavoreix els vehicles dièsel davant dels de gasolina en el càlcul dels cavalls fiscals. Això, però, s’haurà de fer mitjançant una modificació legislativa i, per tant, es durà a terme en els propers mesos.