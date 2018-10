La Fundació Crèdit Andorrà organitza la conferència 'El genoma del càncer. Un camí cap a la medicina personalitzada', a càrrec del Dr. Elías Campo, catedràtic d'Anatomia Patològica de la Universitat de Barcelona, director de Recerca de l'hospital Clínic de Barcelona i director de l'Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer de Barcelona.

En aquesta conferència es parlarà sobre els avenços progressius en el diagnòstic i tractament del càncer i com estan relacionats amb el millor coneixement dels mecanismes que porten les cèl·lules normals a transformar-se en cèl·lules canceroses. El Dr. Campo presentarà els grans progressos dels últims anys en l’estudi del genoma humà, amb una nova generació de tecnologies de seqüenciació de l’ADN i la seva aplicació a l’estudi del càncer. Uns descobriments que han obert noves perspectives per poder definir d’una manera global les alteracions de cada tumor i així personalitzar els tractaments més adequats per a cada malalt.

Aquesta conferència forma part del programa ‘La salut al dia’ de la Fundació Crèdit Andorrà, una línia de treball que té per objectiu oferir informació i formació a les persones afectades per malalties de gran impacte social i als seus familiars i cuidadors, amb l’objectiu de millorar-los la qualitat de vida i oferir-los eines per fer front al dia a dia. L’acte és de portes obertes i tindrà lloc el 23 de gener, a les 19 hores, a l’edifici Crèdit Centre (avinguda Meritxell, 80, d’Andorra la Vella).

El doctor Elías Campo és catedràtic d'Anatomia Patològica de la Universitat de Barcelona, director de Recerca de l'hospital Clínic de Barcelona i director de l'Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer de Barcelona. Posteriorment va ingressar al laboratori de Patologia de l’hospital Clínic (Universitat de Barcelona), on va exercir de professor d’Anatomia Patològica i de cap de la Unitat d’Hematopatologia. La recerca del Dr. Campo se centra en la caracterització patològica de les neoplàsies limfoides i l’anàlisi molecular dels mecanismes genètics involucrats en el desenvolupament i la progressió d’aquests tumors, i la traducció d’aquests coneixements cap a la clínica.

És autor de múltiples publicacions i ha estat reconegut per l’agència Thomson Reuters per estar entre l’1% dels científics més citats entre el 2014 i el 2017 en l’àmbit de la biomedicina. El treball del Dr. Campo ha estat reconegut amb nombrosos premis i guardons, entre els quals el premi Severo Ochoa, la medalla Narcís Monturiol, el premi de Recerca Biomèdica de la Fundació Lilly, el premi nacional de Recerca de la Generalitat de Catalunya i el premi Jaume I de Recerca Biomèdica, entre d’altres. És membre dels consells consultius científics de diverses institucions, ha estat editor associat de la revista Haematologica i és editor de la Classificació de les Neoplàsies Hematològiques de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).