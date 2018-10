Contents i molt participatius. Així és com la vintena d'usuaris del taller de música de l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) han realitzat, aquest dijous a la tarda, la primera de les tres classes que hi ha programades amb la soprano Jonaina Salvador. Aquesta activitat és part de l'acord de col·laboració a què han arribat l'EENSM i Andorra Lírica, per tal de fomentar l'aprenentatge musical a través d'un projecte pedagògic vinculat a l'òpera.

En aquesta primera sessió, la fundadora d'Andorra Lírica ha explicat als usuaris les particularitats del gènere operístic, a la vegada que el professor del taller de música de l'EENSM, Juli Barredo, posava a prova els seus alumnes i els hi llançava preguntes relacionades amb el tema, per veure si recordaven algunes de les coses que han après fins ara.

El taller ha estat centrat, especialment, al voltant de la primera de les òperes programades per la Temporada d'Òpera d'enguany, 'Elisir d'amore', i que es representarà el proper cap de setmana del 27 i 28 de gener a l'Auditori Claror de Sant Julià de Lòria. Jonaina Salvador ha explicat als usuaris del taller de música l'argument de la història i ho ha fet de manera molt entenedora: combinant les explicacions amb fragments musicals de l'òpera. Els participants del taller s'han mostrat sorpresos, en més d'una ocasió, amb el potencial de les veus que escoltaven, així com amb la de la mateixa Salvador, que de tant en tant els hi ha entonat alguns fragments. Un d'ells, fins i tot, li ha demanat a la soprano si podia cantar l'himne d'Andorra.

Amb l'argument de l'òpera après, els usuaris de l'EENSM que participen en el taller gaudiran en directe de la representació d''Elisir d'amore', assistint de públic a la sessió del diumenge a la tarda. Aquest és el primer dels espectacles que aniran a veure. El proper taller serà abans que es representi la segona de les òperes de la temporada.