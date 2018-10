El consumidor vol més qualitat. Una anàlisi feta per l'auditoria Nielsen a diversos països d'Europa i en 150 categories de productes, des d'alimentació a drogueria, indica que els anomenats 'premium' ja suposen entre un 25 i un 30% de la facturació de la distribució. El consumidor vol més qualitat, però no només en alimentació; la drogueria és el segment que més creix seguit d'higiene. La por a que un article faci malbé el cabell o les dents espitja a invertir-hi una mica més. I és que pagar més per un producte comença a ser una cosa normal també a Andorra.

Al consumidor li agrada comprar algun producte amb un valor diferencial. Els supermercats han vist l'ocasió per fer caixa. Dia, amb un comerç a la parròquia de la Massana, va crear fa dos anys la marca Delicious amb més de 200 referències de l'alimentació. En el darrer any ha augmentat les vendes d'aquests productes en un 8% gràcies a una estratègia que s'ha gestat des de la seu central a Madrid. Cada producte s'estudia i s'assaja al milímetre, ja sigui unes galetes o una melmelada.

El fabricant s'ha d'ajustar a un rang de preus moderats que imposa la cadena. Carrefour, amb una botiga 'Exprés' a Santa Coloma, té el seu concepte 'Market' orientat al producte gurmet. Al supermercat Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, es venen cada cop millor els productes 'premium' com confirma el seu responsable de màrqueting, Enric Naudi. En aquesta superfície comercial tenen els productes de la gamma gurmet de la cadena francesa Monoprix i els de l'espanyola Condis. Precisament un dels productes amb més acceptació és la cervesa Condis Premium Pilsener, que és una de les més ben valorades pels entesos.

A França o a Espanya cada any es posen al mercat entre 6.000 i 7.000 nous productes, d'entre els quals només un 10% s'enquadren en la categoria de netament innovadors. Dependen del proveidor, el consumidor té entre 5.000 i 10.000 referències al seu abast. En aquest terreny domina i per golejada el gegant Mercadona, establert també a la Seu d'Urgell i molt freqüentat per andorrans. Té un 29% de la quota de mercat, segons l'informe de la consultoria Alimarket. Mercadona treballa amb 2.500 proveïdors de tot tipus que disposen de 245 fàbriques. L'any passat van invertir 560 milions d'euros en desenvolupar nous productes per adaptar-se a la demanda de sosteniblitat i ecologia.

Les noves tendències giren a l'entorn d'aliments per combatre el colesterol, o d'altres baixos en sal o sense gluten. Una altra variable en la ment del consumidor és el que s'anomena en màrqueting el “risc funcional”, que anima el consumidor a comprar un producte de més qualitat sobretot en l'àmbit de la cosmètica. També té molta importància la procedència del producte, ja que cada vegada el consumidor aposta més pels articles de proximitat.