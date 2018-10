El proper dilluns al migdia finalitza el termini per presentar ofertes per entrar a l'accionariat de Secnoa, la societat de l'estació d'Ordino-Arcalís. Tal com ha recordat el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, fins ara quatre interessats han retirat el plec de bases. Ara bé, només Saetde, societat liderada per Joan Viladomat, ha mostrat “interès manifest” en presentar oferta. Mortés ha confiat que així ho farà, i de fet es va allargar el termini del concurs precisament perquè Saetde tingués temps per consultar el gran volum de documentació del plec de bases. En qualsevol cas, no ha descartat del tot que els altres tres interessats acabin presentant oferta, tot i no haver-ho fet palès.

Aquestes manifestacions les ha fet el cònsol en el marc del consell de comú celebrat aquest dijous al migdia. Durant la sessió, l'oposició ha volgut fer públiques les queixes d'alguns ciutadans de la parròquia pel servei de treta de neu. Segons ha explicat la consellera Sandra Tudó, les crítiques arriben sobretot pel gel que s'ha acumulat un cop les muntanyes de neu que es fan de manera artificial a certs carrers s'han desfet i han deixat gel, així com per la neteja concreta a pobles com Sornàs i la Cortinada. A més, Tudó ha recordat que precisament aquest any s'ha contractat una empresa per reforçar la neteja de neu dels carrers que fan els treballadors del comú, amb un contracte de 20.000 euros fixes més un paquet per hores treballades. Per això els decepciona que, malgrat tot, segueixi havent-hi queixes.

Davant aquesta situació, Mortés s'ha compromès a explicar públicament quins són els protocols de neteja i el contracte amb l'empresa. En qualsevol cas, ha plantejat que “sempre hi ha queixes quan neva”, i que “és impossible estar a tot arreu”. Però que s'intenta cada any treballar per rebre'n el mínim possible.

Finalment, el cònsol ha confiat que aquest 2018 sigui finalment l'any que puguin llogar el Centre de congressos a una empresa privada. L'interès d'una hi és (no ha volgut desvetllar què hi vol fer), i estan a l'espera que es materialitzi per poder fer les gestions comunals pertinents.